ريال مدريد وبرشلونة وتشيلسي وبايرن ميونخ تتنافس على ضم رحيم ستيرلنغ

أصبح رحيم ستيرلنغ، جناح مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، هدفاً لتشيلسي وبايرن ميونخ وريال مدريد، وذلك بعد التعاقد مع النرويجي إرلينغ هالاند والأرجنتيني جوليان ألفاريز.

ولم يتبق للنجم الإنجليزي سوى عام واحد على نهاية عقده الحالي مع مانشستر سيتي وقد ارتبط بالانتقال إلى الخارج، بينما يريد الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي تعزيز هجومه بعد موسم باهت أمام المرمى.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، إن العملاقين بايرن ميونخ وريال مدريد الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا أيضًا وضعا ستيرلنغ على رادارهما إلى جانب برشلونة في حال رحيله عن سيتي الصيف الحالي.

وبدأ ستيرلنغ اخر مباريات الموسم أمام أستون فيلا وذهاب وإياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا على مقاعد البدلاء، ولا يرغب الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 27 عامًا في أن يصبح لاعبًا غير أساسي في صفوف بطل الدوري الإنجليزي في أخر موسمين لأنه يريد أن يلعب دورًا كبيرًا في مشوار إنجلترا في كأس العالم في قطر هذا الشتاء.

ومن المتوقع أن يعالج النادي موقف ستيرلنغ الشهر المقبل بمجرد عودته من مهمته مع المنتخب الإنجليزي.

Raheem Sterling sur le but. pic.twitter.com/cxOqurEwLR — Blue Moon (@FRBlueMoon) May 26, 2022

وتعاقد سيتي بالفعل مع مهاجمين هما هالاند وألفاريز. وأعلن خلدون المبارك، رئيس مجلس الإدارة، أن النادي يتوقع تعاقدين آخرين هذا الصيف.

وقال المبارك في مقابلة مع الموقع الرسمي للنادي: ”هالاند لدينا، أفضل مهاجم في العالم في عمر مناسب. عندما تنظر إلى السنوات العشر أو الـ15 المقبلة، فإننا نستثمر في هذا المهاجم في المستقبل. إنه مهاجم فريد من نوعه للغاية وكان العالم كله ينظر إليه“.

”سجله استثنائي. كل فريق كبير في العالم أراد من هالاند أن ينضم إليه. إنه أحد أكثر المهاجمين إثارة في العالم إن لم يكن الأكثر إثارة. لقد اتخذ هالاند قرارًا حكيمًا للغاية باختياره القدوم إلى مانشستر سيتي. بالنسبة لنا، إنه قرار ممتاز. وأعتقد أننا وجدنا في ألفاريز واحدًا من أكثر المهاجمين الشباب موهبة في أمريكا الجنوبية“.

”لكن يمكنني أن أؤكد أنه سيكون هناك المزيد من اللاعبين القادمين. نحن نتطلع إلى تعزيز صفوف الفريق في الأماكن التي نحتاح لتعزيزها“.

وحصد سيتي لقبه الرابع للدوري الممتاز في خمس سنوات، ورغم ذلك يسعى النادي لتعزيز صفوف الفريق، إذ قال المبارك إن المدير الفني الإسباني بيب غوارديولا يبحث أيضا عن حلول في أكاديمية النادي.