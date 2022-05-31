دي بروين نجم مانشستر سيتي بين 18 بلجيكيًا حصلوا على رخصة للتدريب

كان كيفن دي بروين، لاعب وسط مانشستر سيتي، من بين 18 من لاعبي منتخب بلجيكا السابقين والحاليين الذين حصلوا على رخصة للتدريب، اليوم الثلاثاء، بعد دورة استمرت عامين مع اتحاد كرة القدم في البلاد.

كما تم منح تراخيص لمهاجم نابولي دريس ميرتنز، ومدافع بنفيكا يان فيرتونن، وأكسيل فيتسل لاعب بروسيا دورتموند، وثنائي ليستر سيتي يوري تيلمانس، ودينيس برات.

وقال ”كريس فان دير هاغن“ رئيس قسم تدريب المدربين في الاتحاد البلجيكي لكرة القدم في بيان: ”يسمح هذا التدريب بالفعل للمشاركين في الدورة بالتفكير فيما يريدون القيام به بعد مسيرتهم المهنية“.

وأضاف: ”لقد أحرز الكثير من اللاعبين بالفعل تقدمًا كبيرًا، ونشهد بالفعل النتائج“، في إشارة إلى المدافع السابق توماس فيرمالين الذي اعتزل، العام الماضي، ويعمل حاليًا كمدرب مساعد للمنتخب الوطني.

وتابع: ”لقد اتخذوا خطواتهم الأولى كمدربين في بلجيكا، لذا لا يتعين عليهم السفر إلى الخارج على الفور“.

وكان نجم مانشستر سيتي ومنتخب بلجيكا، قد هاجم بطولة دوري الأمم الأوروبية، مؤكدًا أنها بطولة غير مهمة.

وجاء انتقاد دي بروين لبطولة الأمم الأوروبية لشعوره بعدم الحصول على الرفاهية والراحة الكافية، بعد انتهاء موسم المسابقات الأوروبية للأندية، مؤكدًا أن الإجازة التي يحصل عليها اللاعبون لا تتجاوز 3 أسابيع فقط كل 12 شهرًا، مشددًا على أن هذا الجدول الزمني الضيق يعني أنه لن يكون بمقدوره الحصول على استراحة من كرة القدم حتى 15 يونيو المقبل، على أقرب تقدير.

كما تحدث النجم البلجيكي عن مستقبله، خلال القترة المقبلة، مع ”السيتيزين“، ورغبته في البقاء أو الرحيل عن الفريق.

وقال دي بروين: ”لقد كنت هنا مع مانشستر سيتي منذ 7 سنوات، أحبهم جدًا، هذا هو فريقي، ولدي 3 سنوات أخرى هنا، وسأبقى بالتأكيد، فليس لدي خطة أخرى لفعلها سأستمر هنا، مان سيتي هو فريقي“.

وفاز البلجيكي الدولي بجائزة لاعب الموسم في نادي مانشستر سيتي بتصويت الجماهير.

وأعلن مانشستر سيتي فوز دي بروين بجائزة أفضل لاعب فى الموسم داخل ”السيتيزن“، للمرة الرابعة بعد مواسم 2015-2016، و2017-2018 و2019-2020، إذ حصد الجائزة بعد حصوله على أكبر عدد من أصوات الجماهير متفوقًا على رياض محرز وبرناردو سيلفا.

وخاض دي بروين هذا الموسم مع مانشستر سيتي 45 مباراة، سجل خلالها 19 هدفًا، وصنع 14 أخرى.