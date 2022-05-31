خلدون المبارك يكشف عن إنشاء تماثيل جديدة لتكريم 3 من أساطير مانشستر سيتي

كشف خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي، على أنه سيتم تكريم أساطير النادي بإقامة تماثيل جديدة لهم في محيط إستاد ”الاتحاد“.

وكان مانشستر سيتي قد كشف عن تمثالين لفينسينت كومباني وديفيد سيلفا أمام الجناح الشرقي في أغسطس 2021، قبل إضافة آخر للنجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو في وقت سابق من هذا الشهر، والآن، يجرى العمل على تمثال جديد يحتفل بالعصر السابق للنادي.

وقال خلدون المبارك، في تصريحات أبرزها موقع ناديه الرسمي، يوم الثلاثاء: ”الخطط تتقدم الآن لعمل جديد تكريما لأساطير النادي كولين بيل وفرانسيس لي ومايك سمربي“.

وأضاف: ”كانت لدينا تماثيل لفنسنت كومباني وديفيد سيلفا وسيرجيو أغويرو، وهؤلاء الثلاثة يعكسون أنجح حقبة في تاريخ هذا النادي“.

وتابع: ”ولكن هناك عصورا أخرى ناجحة للغاية وأعتقد أن تذكر كولين بيل وفرانسيس لي ومايك سمربي أمر مهم للغاية، هذا النادي له تاريخ عظيم، هؤلاء هم اللاعبون الذين ساهموا بشكل كبير في هذا النادي. لقد اكتسبوا الحق في أن يتم تقديرهم إلى الأبد، إلى الأبد مع وجود هذه التماثيل“.

وأردف: ”لن أقول الكثير حتى يتم ذلك ولكن ما سأقوله هو أن هذه الأساطير الثلاثة سيتم احترامهم بشكل صحيح وتمثيلهم في عمل فني سيتمكن جميع عشاق هذا النادي من رؤيته“.

يشار إلى أن بيل ولي وسومربي يعدون من أعظم لاعبي السيتي على الإطلاق، وكانوا جميعا لاعبين محوريين في الستينيات والسبعينيات، حيث فازوا مع الفريق بجميع الألقاب المحلية الرئيسية الثلاثة، بالإضافة إلى كأس الكؤوس الأوروبية بموسم 1969/70.

وفي المجموع، خاض ”بيل“ 501 مباراة مع السيتي، وسجل 153 هدفا.

فيما لعب ”لي“ 247 مباراة مع السيتي بين عامي 1967 و1974، وسجل 112 هدفا، بينما لعب ”سمربي“، الذي أصبح الآن سفيرا للنادي، 347 مباراة وهز الشباك في 47 مناسبة.

وكان رئيس مانشستر سيتي قد تحدث أمس عن مستقبل المدرب الإسباني بيب غوارديولا، الذي يدخل السنة الأخيرة في عقده حيث سيكمل 7 مواسم في الفريق وهي أطول مدة يقضيها مدربا لناد بعد تجربتين في برشلونة 4 مواسم وبايرن ميونخ 3 مواسم.

وتوج غوارديولا مع مانشستر سيتي بـ11 لقبا منها 4 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز و4 في كأس رابطة المحترفين، ولقبان للدرع الخيرية، ولقب لكأس الاتحاد الإنجليزي في 6 مواسم قضاها مدربا للفريق الإنجليزي.

وقال خلدون المبارك حول تجديد عقد المدرب الإسباني ”بيب غوارديولا لم يبق مدة أكبر في ناد مثلما فعل في مانشستر سيتي، سواء مع برشلونة أو بايرن ميونخ، لذا فإن السؤال صحيح تماما، كان صالحًا تمامًا العام الماضي وقبل ثلاث سنوات، وبالطبع هذا العام“.