تغريم فرانك لامبارد 30 ألف جنيه إسترليني بسبب تصريحاته عن محمد صلاح

فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، غرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه إسترليني، على المدير الفني لفريق إيفرتون، فرانك لامبارد؛ بسبب التصريحات التي أدلى بها عقب نهاية مباراة فريقه أمام جاره ليفربول، في أبريل الماضي.

وانتقد لامبارد الحكم ستيوارت أتويل الذي أدار اللقاء، مشيرا إلى أنه لم يمنح لاعبه أنتوني جوردون ضربة جزاء إثر تعرضه لعرقلة واضحة، وأنه كان من الممكن أن يحتسب هذه اللعبة ضربة جزاء فعليا، لو كان نجم ليفربول هو من سقط أرضا، في إشارة لمحمد صلاح.

وكان الحكم أشهر البطاقة الصفراء في وجه جوردون، خلال الشوط الأول من المباراة على إستاد ”أنفيلد“ في ليفربول؛ بسبب سقوطه أرضا إثر التحام من جويل ماتيب، لاعب ليفربول.

واستنكر لامبارد الاتهام الموجه إليه من قبل الاتحاد الإنجليزي، والذي يتضمن أن التصريحات تشكك في نزاهة الحكم، ولكن الاتحاد قرر تغريم المدرب على تصريحاته، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية ”بي إيه ميديا“.

وقال الاتحاد الإنجليزي إن ”تصريحات المدرب تشكل تصرفا غير لائق؛ لأنها تشير ضمنا إلى التحيز و/أو الهجوم على نزاهة حكم المباراة أو الحكام بشكل عام، و/أو تلحق ضررا بسمعة المباراة في مخالفة للقاعدة ”ئي 3.1″ من قواعد الاتحاد“.

يُذكر أن اللاعب الذي ألمح إليه لامبارد أن الحكم كان سيحتسب الركلة إذا كانت العرقلة ضده هو النجم المصري محمد صلاح.

لامبارد قد اعترض خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة على عدم حصول إيفرتون على ركلة جزاء، زاعما أن هناك خطأ ارتكب على لاعبه أنطوني جوردون، مدعيا أن الحكم كان سيشير إلى ركلة جزاء لو وقعت الحادثة نفسها مع محمد صلاح، نجم ”الريدز“.

🗣️ "If that's Mo Salah at the other end, I think he gets the penalty…"

Here is a reminder of what Lampard said after that defeat to #LFC 👇 pic.twitter.com/p9uQAMtWS7

— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 4, 2022