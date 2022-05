توتنهام يتعاقد مع الكرواتي إيفان بريشيتش لاعب إنتر ميلان في صفقة انتقال مجاني

أعلن توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع الدولي الكرواتي إيفان بريشيتش في صفقة انتقال مجاني.

وخضع بريشيتش البالغ عمره 33 عاما، والذي انتهى عقده مع إنتر ميلان في نهاية الموسم، للفحص الطبي في لندن، يوم الإثنين.

ووقع عقدا لعامين وأصبح أول صفقة كبيرة يبرمها المدرب أنطونيو كونتي قبل الموسم الجديد، حيث يستعد النادي المنتمي لشمال لندن للعودة لدوري الأبطال الموسم المقبل، بعد أن احتل المركز الرابع في الدوري الممتاز.

وفاز بريشيتش بلقب الدوري الإيطالي تحت قيادة كونتي مع إنتر في موسم 2020-2021.

وهو غني عن التعريف للجماهير الإنجليزية بعد أن سجل هدف التعادل لكرواتيا في الدور قبل النهائي لكأس العالم 2018 حين خسرت إنجلترا 2-1 بعد وقت إضافي.

وقال بريشيتش لموقع النادي ”السعادة لا تسعني بالانضمام لأسرة توتنهام. كنت أتوق بشدة للقدوم للدوري الممتاز منذ 2009 حين بدأت مسيرتي الاحترافية في بلجيكا ولا أطيق الانتظار“.

وأضاف بريشيتش ”أتطلع للعمل معه مرة أخرى. إنه يتنفس كرة القدم في كل دقيقة وكل ساعة وكل يوم حتى عندما ينام أعتقد أنه يحلم بكرة القدم. أحب شخصيته وأثق أنه سيحقق نجاحا كبيرا هنا“.

