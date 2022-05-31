خلدون المبارك يتحدث عن تجديد عقد بيب غوارديولا مع مانشستر سيتي

تحدث خلدون المبارك، رئيس مانشستر سيتي عن مستقبل المدرب الإسباني بيب غوارديولا، الذي يدخل السنة الأخيرة في عقده حيث سيكمل 7 مواسم في الفريق وهي أطول مدة يقضيها مدربا لناد بعد تجربتين في برشلونة 4 مواسم وبايرن ميونخ 3 مواسم.

وتوج غوارديولا مع مانشستر سيتي بـ11 لقبا منها 4 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز و4 في كأس رابطة المحترفين، ولقبان للدرع الخيرية، ولقب لكأس الاتحاد الإنجليزي في 6 مواسم قضاها مدربا للفريق الإنجليزي.

وقال خلدون المبارك حول تجديد عقد المدرب الإسباني ”بيب غوارديولا لم يبق مدة أكبر في ناد مثلما فعل في مانشستر سيتي، سواء مع برشلونة أو بايرن ميونخ، لذا فإن السؤال صحيح تماما. كان صالحًا تمامًا العام الماضي وقبل ثلاث سنوات. وبالطبع هذا العام.“

وأضاف رئيس مانشستر سيتي “ أنها شراكة صنعت العجائب على مر السنين. وهو يقترب من عامه السابع وسيكون العام المقبل فصلًا مثيرًا في شراكتنا معه – نحن نستمتع بكل لحظة، نحقق أشياء عظيمة معًا وستحدث هذه المفاوضات في الوقت المناسب وبالوتيرة المناسبة، وبالسرعة والإطار اللذين يناسبان بيب غوارديولا ”.

ودخل بيب غوارديولا السنة الأخيرة في عقده، ويرغب في معرفة إن كان لاعبوه سيستجيبون دائما لأسلوب لعبه قبل أن يقرر إن كان سيبقى لأبعد من الموسم المقبل.

ويبقى الحلم الأكبر للمدرب الإسباني وإدارة مانشستر سيتي هو النجاح في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا حيث كان الفريق قريبا من اللقب في سنة 2021 وخسر النهائي أمام تشيلسي بينما خرج في النسخة الحالية من نصف النهائي أمام المتوج باللقب ريال مدريد.

وأكد خلدون المبارك أن إدارة مانشستر سيتي لن تضع على عاتق بيب غوارديولا ضغطا إضافيا عبر التأكيد على الفوز باللقب القاري وقال ”لست مضطرًا لممارسة ضغط إضافي على بيب لأنه يمارس ضغطًا كافيًا على نفسه من أجل الجميع، إنه العكس تمامًا، أحاول ممارسة الضغط عليه مرة أخرى لأنني أعتقد أنه يمارس الكثير من الضغط على نفسه، ضغوط عدم الفوز في هذه المسابقة أو تلك، فنحن جميعًا نشارك فيها معًا.“

وأضاف رئيس مانشستر سيتي ”الشيخ منصور بن زايد ـ مالك النادي ـ يشاهد ويفهم المباريات، ويفهم طبيعة الفوز والخسارة بشكل جيد، لهذا السبب فإن فلسفته هي ما حاولت غرسه في هذه المنظومة وما كان لدينا في السنوات القليلة الماضية“.

وأكد خلدون المبارك أن الفريق يقترب كل موسم من الفوز بدوري أبطال أوروبا وقال “ ”نقترب في كل موسم من الفوز ونحاول الفوز في كل مسابقة ندخلها، هذه هي العقلية التي كانت على مدى السنوات العشر الماضية، الأمر نفسه في كل من مسابقة دوري أبطال أوروبا، والدوري الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي. نقدم كل مباراة بنية كاملة لمنحها كل ما لدينا للفوز في كل مباراة. وبهذا المنظور، يمكنك رؤية النتائج“.