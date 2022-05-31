رافينيا على رأس أولويات برشلونة لتعوض ديمبلي وتراوري

أصبح الجناح البرازيلي رافينيا لاعب ليدز يونايتد إحدى أولويات إدارة برشلونة لتعزيز صفوف فريق تشافي هيرنانديز للموسم المقبل، ليكون بديلا لأداما تراوري الذي سيعود إلى ولفرهامبتون بعد انتهاء إعارته.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية إن اللاعب، الذي يمثله البرازيلي الأصل والبرتغالي الجنسية ديكو، سيأتي إلى كامب نو لملء فراغ تراوري وعثمان ديمبلي الذي لم يجدد بعد عقده مع النادي وبات رحيله الأقرب بنهاية عقده الشهر المقبل.

وقال رفائيل بيلولي والد اللاعب بشأن احتمال انتقال ابنه إلى برشلونة، ”هناك احتمالات، لكن هذه الاحتمالات تشمل ثلاثة أطراف: النادي المهتم، والنادي الحالي، واللاعب“، وكذلك التأكد من أن رافينيا ”هادئ لأن لديه عقدًا وكل الخيارات تعتمد عليه“.

وقاد رافينيا ليدز للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيل هدف من ركلة جزاء في المباراة الحاسمة، وأبدى رغبته في ارتداء قميص برشلونة في حال هبوط ليدز يونايتد للدرجة الثانية.

ويملك اللاعب البرازيلي شرطا جزائيا بقيمة 25 مليون يورو، لكن يتعين على برشلونة التفاوض بشأن التعاقد معه مع ليدز، الذي قد يطلب 50 مليون يورو مقابل الاستغناء عن جناحه الهداف.

وأنهى برشلونة الموسم في المركز الثاني في الليغا بفارق 13 نقطة عن ريال مدريد البطل الذي توج فيما بعد بلقب دوري أبطال أوروبا.

ويسعى النادي الكتالوني لتدعيم صفوفه للموسم المقبل من أجل العودة للألقاب والمنافسة على الليغا ودوري أبطال أوروبا.

وأنهى ليدز الموسم برصيد 38 نقطة متقدما بثلاث نقاط على بيرنلي بعدما دخل الجولة الأخيرة وهو يقبع في منطقة الهبوط متأخرا بفارق الأهداف.