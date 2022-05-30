أبراموفيتش يكمل إجراءات بيع تشيلسي إلى تحالف بقيادة تود بويلي

قال تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الإثنين إن رومان أبراموفيتش أكمل إجراءات بيع النادي إلى تحالف بقيادة تود بولي وكليرليك كابيتال.

وحصل التحالف على موافقة من رابطة الدوري الممتاز والحكومة البريطانية خلال الأسبوع الماضي.

Consortium led by Todd Boehly and Clearlake Capital completes acquisition of Chelsea Football Club. — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 30, 2022

وتم التوصل إلى اتفاق نهائي يوم السبت.

وطرح الروسي أبراموفيتش، الذي تفرض عليه الحكومة البريطانية عقوبات، النادي اللندني للبيع في أوائل مارس آذار بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي وصفته موسكو بأنه ”عملية عسكرية خاصة“.

وأضاف تشيلسي في بيان ”عند بيع النادي، اشترط السيد أبراموفيتش أن يكون النادي تحت قيادة جيدة، وأن يتم التبرع بصافي عائدات البيع للجمعيات الخيرية، وألا يسعى لاستعادة القروض التي منحها للنادي“.

واحتاجت الصفقة أيضا إلى موافقة من حكومة البرتغال بعد حصول أبراموفيتش على جنسيتها العام الماضي وبالتالي فهو يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

رسميا.. تشيلسي يعلن توصل تود بويلي وشركته لاتفاق لشراء ملكية النادي https://t.co/n8iVA1b8UU pic.twitter.com/BadYKbzEYr — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 28, 2022

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: ”النادي لم يعد خاضعا للعقوبات المفروضة على رومان أبراموفيتش، وهو أحد الأشخاص الذين ساعدوا (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في الغزو الوحشي والهمجي ضد أوكرانيا“.

وأضاف: ”مستقبل تشيلسي على المدى الطويل مضمون الآن، وحصلنا على التزامات ملزمة تضمن أن الأفراد الخاضعين للعقوبات لا يمكنهم الاستفادة ماليا من البيع. وتحتفظ الحكومة بالسيطرة للتأكد من أن هذا هو الحال“.

ونفى أبراموفيتش وجود علاقات وثيقة مع بوتين.

وكان تشيلسي يعمل بموجب ترخيص حكومي منذ تجميد أصول أبراموفيتش في مارس آذار ومن المقرر أن تنتهي صلاحيته في 31 مايو أيار.

واشترى أبراموفيتش تشيلسي في 2003 مقابل 140 مليون جنيه إسترليني (177.21 مليون دولار)، وأثمرت استثماراته في أكثر فترة ناجحة في تاريخ النادي حيث نال خمسة ألقاب في الدوري الممتاز ومثلها في كأس الاتحاد الإنجليزي إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا مرتين.

وجود دائم

وأعلن تشيلسي في بيان منفصل أن بولي وكليرليك سيتقاسمان السيطرة والحوكمة المتساوية للنادي. وسيشغل بولي، وهو أحد ملاك لوس أنجلوس دودجرز، منصب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.

وقال بولي: ”يشرفنا أن نكون الملاك الجدد لنادي تشيلسي. سنكون موجودين بنسبة 100% في كل دقيقة من كل مباراة“.

وأضاف: ”رؤيتنا كملاك للنادي واضحة وهي أننا نريد أن نجعل الجماهير فخورة، إلى جانب التزامنا بتطوير فريق الشباب وضم أفضل المواهب، خطتنا تتمثل في الاستثمار في النادي على المدى الطويل والبناء على تاريخ ناجح لتشيلسي“.

وأضاف: ”أنا شخصيا أود توجيه الشكر إلى الوزراء والمسؤولين في الحكومة البريطانية وفي رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز على جهودهم في تحقيق ذلك“.

وبعد إكمال عملية الاستحواذ سيتمكن تشيلسي من ضم لاعبين جدد إضافة إلى تجديد عقود لاعبيه وهو ما كان محظورا خلال فترة العقوبات.

وأنهى تشيلسي الدوري في المركز الثالث، وخسر أمام ليفربول في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية، بينما ودع دوري الأبطال من دور الثمانية بعد هزيمته أمام ريال مدريد المتوج باللقب.