أبراموفيتش يكمل إجراءات بيع تشيلسي إلى تحالف بقيادة تود بويلي

قال تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الإثنين إن رومان أبراموفيتش أكمل إجراءات بيع النادي إلى تحالف بقيادة تود بولي وكليرليك كابيتال.

وحصل التحالف على موافقة من رابطة الدوري الممتاز والحكومة البريطانية خلال الأسبوع الماضي.

Consortium led by Todd Boehly and Clearlake Capital completes acquisition of Chelsea Football Club.

— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 30, 2022