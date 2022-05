محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين

توج الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز، المقدمة من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين.

وحصل صلاح على الحذاء الذهبي هذا الموسم مناصفة مع سون هيونغ مين بتسجيل 23 هدفًا في 35 مباراة، كما حصل على جائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري بـ13 تمريرة حاسمة في الموسم، ليضيف اليوم الإثنين، جائزة جديدة في رصيده.

وتمكن محمد صلاح من التفوق على فيل فودين وكيفين دي بروين، ثنائي مانشستر سيتي، وكونور كالاغر لاعب كريستال بالاس، وديكلان رايس من وست هام يونايتد.

وتمكن الدولي المصري من نيل الجائزة متفوقًا على دي بروين، ليحققها للمرة الثانية في مسيرته بعدما حاز عليها في موسمه الأول 2017/2018.

👏 Congrats to @MoSalah, the PFA @VertuMotors Premier League Fans’ Player of the Year! #PFAFPOTY | @LFC pic.twitter.com/YBCpPSfjfN

— Professional Footballers' Association (@PFA) May 30, 2022