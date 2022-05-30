محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة اللاعبين المحترفين

توج الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز، المقدمة من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين.

وحصل صلاح على الحذاء الذهبي هذا الموسم مناصفة مع سون هيونغ مين بتسجيل 23 هدفًا في 35 مباراة، كما حصل على جائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري بـ13 تمريرة حاسمة في الموسم، ليضيف اليوم الإثنين، جائزة جديدة في رصيده.

وتمكن محمد صلاح من التفوق على فيل فودين وكيفين دي بروين، ثنائي مانشستر سيتي، وكونور كالاغر لاعب كريستال بالاس، وديكلان رايس من وست هام يونايتد.

وتمكن الدولي المصري من نيل الجائزة متفوقًا على دي بروين، ليحققها للمرة الثانية في مسيرته بعدما حاز عليها في موسمه الأول 2017/2018.

وتوّج صلاح هذا الموسم مع ليفربول ببطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية، وخسر الدوري بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، كما خسر نهائي دوري أبطال أوروبا في مواجهة ريال مدريد.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي، أعلنت مؤخرا حصد صلاح، جائزة أفضل هدف في موسم البريميرليغ، الذي انتهى بتتويج مانشستر سيتي بلقب المسابقة المحلية، بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول، الذي نافس على اللقب حتى الدقائق الأخيرة قبل إسدال الستار على الموسم المحلي بشكل كامل.

وحصل هدف محمد صلاح في شباك مانشستر سيتي، في الدور الأول من بطولة الدوري الإنجليزي، على الجائزة، متفوقًا على عدد من منافسيه، إذ نافس النجم المصري كل من: داني إنغز بهدفه أمام نيوكاسل في البريميرليغ، بجانب هدف ألكسندر لاكازيت لاعب آرسنال في شباك ساوثهامبتون.

ونافس محمد صلاح أيضًا كل من: رودري لاعب مانشستر سيتي بهدفه في شباك نيوكاسل يونايتد، بجانب هدف أندروس تاونسيند لاعب إيفرتون ضد بيرنلي، وماتيو كوفاسيتش لاعب تشيلسي في شباك ليفربول، وولفريد زاها لاعب كريستال بالاس في نورويتش سيتي، كما نافس كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد بهدفه في توتنهام، وميغيل ألميرون لاعب نيوكاسل أمام كريستال بالاس، بجانب هدف سون هيونغ مين لاعب توتنهام في شباك ليستر سيتي.