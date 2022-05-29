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رياضة

نوتنغهام فورست يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 23 عاما
تاريخ النشر: 29 مايو 2022 17:47 GMT
تاريخ التحديث: 29 مايو 2022 18:10 GMT

نوتنغهام فورست يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 23 عاما

لحق فورست في دوري الأضواء بفريقي فولهام بطل دوري الدرجة الثانية وبورنموث صاحب المركز الثاني.

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عاد نوتنغهام فورست إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غياب 23 عاماوعقب الفوز 1-صفر على هدرسفيلد تاون في نهائي ملحق الترقي اليوم الأحد.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 43 عندما فشل ليفي كولويل مدافع هدرسفيلد في إبعاد كرة عرضية قوية من جيمس جارنر وسجل بطريق الخطأ في مرماه.

ولحق فورست في دوري الأضواء بفريقي فولهام بطل دوري الدرجة الثانية وبورنموث صاحب المركز الثاني.

ويعود الظهور الأخير لفريق نوتنغهام فورست بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 1998-1999.

يذكر أن نوتنغهام فورست سبق له تحقيق لقب الدوري الإنجليزي مرة واحدة في موسم 1977-1978.

وحقق نوتنغهام لقب دوري أبطال أوروبا مرتين خلال موسمي 1979 و1980.

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