نوتنغهام فورست يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 23 عاما

عاد نوتنغهام فورست إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غياب 23 عاماوعقب الفوز 1-صفر على هدرسفيلد تاون في نهائي ملحق الترقي اليوم الأحد.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 43 عندما فشل ليفي كولويل مدافع هدرسفيلد في إبعاد كرة عرضية قوية من جيمس جارنر وسجل بطريق الخطأ في مرماه.

ولحق فورست في دوري الأضواء بفريقي فولهام بطل دوري الدرجة الثانية وبورنموث صاحب المركز الثاني.

