ميرور: ساديو ماني أخبر زملاءه أنه سيغادر ليفربول

أكدت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، أن المهاجم السنغالي ساديو ماني أخبر زملاءه في ليفربول أنه سيغادر الفريق هذا الصيف.

ووفقًا لصحيفة ”ميرور“، فإن ماني أخبر زملاءه في ليفربول، في غرفة تغيير ملابس ملعب باريس أنه سيغادر الفريق هذا الصيف، وأن مواجهة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد كانت الأخيرة له مع الريدز.

هل هي رسالة وداع؟ 🗣 ساديو ماني: أشكر جمهور #ليفربول ويورغن كلوب على كل شيء.. أتمنى لهم كل التوفيق #ريال_مدريد_ليفربول #ليفربول_ريال_مدريد #ريال_مدريد pic.twitter.com/4fRrHLrAaj — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 28, 2022

وسجل فينيسيوس جونيور هدفًا في الدقيقة 59 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ليمنح ريال مدريد الفوز 1/0 على ليفربول ليتوج النادي الملكي بطلًا لدوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه، وكرر الفريق الإسباني تفوقه على الريدز، حيث سبق أن فاز 3/1 في نهائي 2018.

وقبل أيام قال ماني إنه سيحسم مستقبله بعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، ويبدو أنه استقر على الرحيل، ويتردد أن بايرن ميونخ يريد التعاقد معه لتعويض رحيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي يريد الانتقال لبرشلونة.

وانتقل ماني، البالغ من العمر 30 عامًا، إلى ليفربول من ساوثهامبتون، صيف العام 2016، مقابل 41 مليون يورو، وينتهي تعاقده مع الريدز في يونيو 2023.

30 مليون يورو في 3 سنوات.. بايرن ميونخ يحدد عرضه المالي لضم ساديو ماني https://t.co/PPtNt5FGOk pic.twitter.com/tYLHYOE1Eu — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 27, 2022

وفي تعليق حول إمكانية رحيل ساديو ماني قال يورغن كلوب مدرب ليفربول قبل نهائي دوري أبطال أوروبا: ”أينما لعب ساديو، العام المقبل، سيكون لاعبًا كبيرًا“.

وبالمجمل سجل ماني 120 هدفًا، وصنع 48 في 269 مباراة في 6 مواسم مع ليفربول، وعلى مستوى الموسم الحالي سجل 23 هدفًا، وصنع 5 في 51 مباراة

وبدأ المهاجم السنغالي مسيرته الاحترافية في نادي ميتز الفرنسي قبل أن يتألق لمدة موسمين في ريد بول سالزبورغ، وبعدها انضم إلى ساوثهامبتون، صيف 2014، ومنه انتقل إلى ليفربول صيف 2016.

ساديو ماني يعلق على إمكانية الانتقال إلى ريال مدريد https://t.co/Dn75mMyGUe pic.twitter.com/Q1EsbsudUd — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 27, 2022

وصعد ماني مع ليفربول 3 مرات إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، لكنه أحرز اللقب مرة وحيدة، العام 2091، وخسر أمام ريال مدريد مرتين عامي 2018 و2022، كما احتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي مرتين مع ليفربول.

كما نال ماني مع الريدز لقبًا في كل من الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن ماني سجل 111 هدفًا في 263 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، و31 هدفًا في 63 مباراة في الدوري النمساوي.

وسيشارك ماني مع منتخب السنغال في كأس العالم 2022 في قطر، حيث تقام المسابقة في نوفمبر/ وديسمبر المقبلين.