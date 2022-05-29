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ميرور: ساديو ماني أخبر زملاءه أنه سيغادر ليفربول
تاريخ النشر: 29 مايو 2022 17:25 GMT
تاريخ التحديث: 29 مايو 2022 18:15 GMT

ميرور: ساديو ماني أخبر زملاءه أنه سيغادر ليفربول

بالمجمل سجل ماني 120 هدفًا وصنع 48 في 269 مباراة خلال 6 مواسم مع ليفربول.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أكدت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأحد، أن المهاجم السنغالي ساديو ماني أخبر زملاءه في ليفربول أنه سيغادر الفريق هذا الصيف.

ووفقًا لصحيفة ”ميرور“، فإن ماني أخبر زملاءه في ليفربول، في غرفة تغيير ملابس ملعب باريس أنه سيغادر الفريق هذا الصيف، وأن مواجهة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد كانت الأخيرة له مع الريدز.

وسجل فينيسيوس جونيور هدفًا في الدقيقة 59 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ليمنح ريال مدريد الفوز 1/0 على ليفربول ليتوج النادي الملكي بطلًا لدوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه، وكرر الفريق الإسباني تفوقه على الريدز، حيث سبق أن فاز 3/1 في نهائي 2018.

وقبل أيام قال ماني إنه سيحسم مستقبله بعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، ويبدو أنه استقر على الرحيل، ويتردد أن بايرن ميونخ يريد التعاقد معه لتعويض رحيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي يريد الانتقال لبرشلونة.

وانتقل ماني، البالغ من العمر 30 عامًا، إلى ليفربول من ساوثهامبتون، صيف العام 2016، مقابل 41 مليون يورو، وينتهي تعاقده مع الريدز في يونيو 2023.

وفي تعليق حول إمكانية رحيل ساديو ماني قال يورغن كلوب مدرب ليفربول قبل نهائي دوري أبطال أوروبا: ”أينما لعب ساديو، العام المقبل، سيكون لاعبًا كبيرًا“.

وبالمجمل سجل ماني 120 هدفًا، وصنع 48 في 269 مباراة في 6 مواسم مع ليفربول، وعلى مستوى الموسم الحالي سجل 23 هدفًا، وصنع 5 في 51 مباراة

وبدأ المهاجم السنغالي مسيرته الاحترافية في نادي ميتز الفرنسي قبل أن يتألق لمدة موسمين في ريد بول سالزبورغ، وبعدها انضم إلى ساوثهامبتون، صيف 2014، ومنه انتقل إلى ليفربول صيف 2016.

وصعد ماني مع ليفربول 3 مرات إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، لكنه أحرز اللقب مرة وحيدة، العام 2091، وخسر أمام ريال مدريد مرتين عامي 2018 و2022، كما احتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي مرتين مع ليفربول.

كما نال ماني مع الريدز لقبًا في كل من الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن ماني سجل 111 هدفًا في 263 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، و31 هدفًا في 63 مباراة في الدوري النمساوي.

وسيشارك ماني مع منتخب السنغال في كأس العالم 2022 في قطر، حيث تقام المسابقة في نوفمبر/ وديسمبر المقبلين.

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