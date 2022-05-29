محمد صلاح يظهر مبتسما في احتفالات ليفربول بإنجازات الموسم (صور)

ظهر النجم المصري محمد صلاح مبتسما في احتفالات نادي ليفربول بإنجازات موسم 2021/2022، اليوم الأحد.

ونال ليفربول لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، في حين خسر في نهائي دوري أبطال أوروبا، وخسر في الجولة الأخيرة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت احتفالات ليفربول بلقبي الموسم بعد أقل من 24 ساعة على خسارة الريدز 0/1 أمام ريال مدريد في المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا في العاصمة الفرنسية باريس.

وفي موسم 2021/2022 سجل محمد صلاح 31 هدفا وصنع 16 في 51 مباراة، وحصل على جائزة هداف الدوري الإنجليزي بعدما سجل 23 هدفا، مع الكوري الجنوبي هيونغ مين سون لاعب توتنهام.

وفي فبراير الماضي فاز ليفربول بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد تغلبه بركلات الترجيح 11/10 على تشيلسي بعد 4 أشواط سلبية، وكذلك تفوق ليفربول على تشيلسي بركلات الترجيح 6/5 قبل أيام في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد 4 أشواط سلبية أيضا.

وحصد ليفربول 92 نقطة لكنه احتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز متأخرا بنقطة عن مانشستر سيتي المتوج باللقب للمرة الثانية على التوالي.