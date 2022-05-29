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رياضة

محمد صلاح يظهر مبتسما في احتفالات ليفربول بإنجازات الموسم (صور)
تاريخ النشر: 29 مايو 2022 15:33 GMT
تاريخ التحديث: 29 مايو 2022 16:45 GMT

محمد صلاح يظهر مبتسما في احتفالات ليفربول بإنجازات الموسم (صور)

ظهر النجم المصري محمد صلاح مبتسما في احتفالات نادي ليفربول بإنجازات موسم 2021/2022، اليوم الأحد. ونال ليفربول لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

ظهر النجم المصري محمد صلاح مبتسما في احتفالات نادي ليفربول بإنجازات موسم 2021/2022، اليوم الأحد.

ونال ليفربول لقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، في حين خسر في نهائي دوري أبطال أوروبا، وخسر في الجولة الأخيرة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

liverpool-victory-parade

وجاءت احتفالات ليفربول بلقبي الموسم بعد أقل من 24 ساعة على خسارة الريدز 0/1 أمام ريال مدريد في المباراة النهائية بدوري أبطال أوروبا في العاصمة الفرنسية باريس.

وفي موسم 2021/2022 سجل محمد صلاح 31 هدفا وصنع 16 في 51 مباراة، وحصل على جائزة هداف الدوري الإنجليزي بعدما سجل 23 هدفا، مع الكوري الجنوبي هيونغ مين سون لاعب توتنهام.

liverpool-victory-parade

وفي فبراير الماضي فاز ليفربول بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد تغلبه بركلات الترجيح 11/10 على تشيلسي بعد 4 أشواط سلبية، وكذلك تفوق ليفربول على تشيلسي بركلات الترجيح 6/5 قبل أيام في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد 4 أشواط سلبية أيضا.

وحصد ليفربول 92 نقطة لكنه احتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز متأخرا بنقطة عن مانشستر سيتي المتوج باللقب للمرة الثانية على التوالي.

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