هدف محمد صلاح ضد مانشستر سيتي يفوز بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي

أعلن الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي عن فوز هدف الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، الذي أحرزه في شباك مانشستر سيتي بالأفضل في الموسم الجاري، والذي انتهى منذ أيام وتوج بلقبه ”السيتيزن“.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أعلنت مؤخرا قائمة الأهداف المرشحة لجائزة هدف الموسم في المسابقة هذا العام، في ظل إعلان الرابطة عن الجوائز الرسمية الخاصة بها عقب نهاية موسم البريميرليغ خلال الأيام الأخيرة، بتتويج فريق مانشستر سيتي باللقب.

وتواجد هدف محمد صلاح في شباك فريق مانشستر سيتي على رأس الأهداف المرشحة، وهو الذي سجله في مباراة الدور الأول على ملعب آنفيلد التي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، بعد تألقه وتلاعبه بدفاع السيتي.

ونافس محمد صلاح عددًا من المرشحين من اللاعبين أصحاب الأهداف المميزة في الموسم المنصرم من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أعلنت الرابطة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“.

This is @MoSalah at his mesmerising, brilliant best! ✨

His solo strike against Man City is your @budfootball Goal of the Season 👏#PLAwards | @LFC pic.twitter.com/4W5xq1xJmj

— Premier League (@premierleague) May 29, 2022