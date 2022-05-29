ساوثغيت يوجه رسالة إلى راشفورد وسانشو بعد استبعادهما من قائمة إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية

لن يشارك ماركوس راشفورد وغادون سانشو مع منتخب إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الشهر المقبل، لكن غاريث ساوثغيت مدرب المنتخب أكد أن ثنائي مانشستر يونايتد لا يزال أمامهما فرصة للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر إذا أثبتا جدارتهما على مستوى ناديهما في بداية الموسم المقبل.

وخرج المهاجمان من التشكيلة الأساسية لمنتخب إنجلترا منذ الخسارة أمام إيطاليا في نهائي بطولة أوروبا العام الماضي.

كما لم ينضما للتشكيلة الجديدة التي أعلنها ساوثغيت، الثلاثاء الماضي، استعدادا لخوض مباريات في مواجهة منتخبات المجر وإيطاليا وألمانيا.

لكن ساوثغيت أشار رغم ذلك إلى أن أمام هذين اللاعبين فرصة كافية على مستوى الأندية لإثبات جدارتهما بالمشاركة الدولية ودفعه لتغيير موقفه قبل انطلاق النهائيات العالمية في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

وقال المدرب ساوثغيت للصحفيين: ”أعتقد أنه لا يزال هناك الكثير من المباريات في بداية الموسم المقبل.. لكن عليهما البدء في اللعب بصورة جيدة مع ناديهما. لم يلعب أي منهما في نهاية الموسم“.

وتحت قيادة مدرب يونايتد المؤقت رالف رانجنيك تراجع مستوى راشفورد وسانشو وتقلصت مشاركتهما مع الفريق الذي احتل المركز السادس بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز ولم يتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وقرر ساوثغيت ضم غارود بوين جناح وست هام يونايتد للمنتخب للمرة الأولى إلى جانب المهاجم تامي أبراهام الذي أحرز 17 هدفا لروما في الدوري الإيطالي.

وتفتتح إنجلترا مسيرتها في المجموعة الثالثة بدوري الأمم الأوروبية بمواجهة المجر في بودابست السبت المقبل.

وكان راشفورد صاحب الـ24 عاماً، قد تم تصعيده للفريق الأول لليونايتد في 2016، ومنذ ذلك الحين مثل ألوان الفريق في 303 مباريات في كافة المُسابقات، سجل فيها 93 هدفاً، وصنع 57 هدفاً لزملائه.

ويملك النجم الشاب في رصيده الدولي 46 مباراة مع منتخب إنجلترا الأول، وساهم في إنجاز وصول الأسود الثلاثة لنصف نهائي كأس العالم 2018 في روسيا، فضلاً عن الوصول لنهائي يورو 2020 الذي خسروه أمام إيطاليا.

أما سانشو البالغ من العمر 22 عاما فقدم مستويات متباينة في موسمه الأول مع مانشستر يونايتد بعد انتقاله له قادما من بروسيا دورتموند الصيف الماضي.

سانشو شارك في 38 مباراة مع مانشستر يونايتد في كل المسابقات هذا الموسم، وسجل 7 أهداف.