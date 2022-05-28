رسميا.. تشيلسي يعلن توصل تود بويلي وشركته لاتفاق لشراء ملكية النادي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي بشكل رسمي توصل تود بويلي وشركته لاتفاق نهائي لشراء ملكية النادي.

وقال تشيلسي في بيان رسميات: ”يمكن أن يؤكد نادي تشيلسي لكرة القدم أنه تم إبرام اتفاقية كاملة ونهائية الليلة الماضية لبيع النادي لاتحاد تود بوهلي / كليرليك كابيتال، ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة يوم الإثنين، سيتم نشر تحديث آخر للنادي في ذلك الوقت“.

Club statement. — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 28, 2022

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية فإن عملية الاستحواذ قد تبلغ قيمتها 4.25 مليار جنيه إسترليني.

ويوم الأربعاء قالت وزيرة الرياضة نادين دوريس، إن الحكومة البريطانية أصدرت ترخيصا لبيع نادي تشيلسي، لتحالف يقوده رجل الأعمال الأمريكي تود بولي ويحظى بدعم شركة كليرليك كابيتال.

وطرح المالك السابق الروسي رومان أبراموفيتش، الذي تفرض عليه الحكومة البريطانية عقوبات، النادي اللندني للبيع في أوائل مارس/ آذار بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الثلاثاء، أن تحالف بولي-كليرليك، الذي وافق على شروط الاستحواذ على تشيلسي مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني (5.33 مليار دولار) في وقت سابق من هذا الشهر، اجتاز فحص مالكي ومديري الرابطة؛ ما يمهد الطريق لاستكمال صفقة الاستحواذ.

وبعد استكمال عملية البيع سيتمكن تشيلسي من العودة مجددا لسوق الانتقالات، كما سيتم السماح للاعبين بتوقيع عقود جديدة، وهو أمر كانت العقوبات المفروضة على النادي تحظره.

وأنهى تشيلسي موسمه في الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثالث، وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. وخسر أمام ليفربول في نهائيي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.