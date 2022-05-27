بعد سماع خطط الإنفاق في الموسم المقبل.. كونتي يقرر البقاء في توتنهام

ذكرت تقارير وسائل إعلام بريطانية، اليوم الجمعة، أن المدرب أنطونيو كونتي أكد استمراره مع توتنهام هوتسبير بعد اقتناعه بخطط النادي الخاصة بتعزيز التشكيلة في الموسم المقبل.

وقاد كونتي توتنهام للعودة لدوري أبطال أوروبا بعد أن احتل المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، مطلع الأسبوع، بعد أن تولى المسؤولية، في نوفمبر/ تشرين الثاني، حين كان الفريق وقتها في المركز الثامن.

ووقع المدرب الإيطالي عقدًا لمدة 18 شهرًا، لكن تقارير ذكرت، في وقت سابق هذا العام، أنه سيفكر بمستقبله إذا رفض النادي خططه لتعزيز التشكيلة.

لكن توتنهام أعلن، هذا الأسبوع، ضخ 150 مليون جنيه إسترليني (189 مليون دولار) في النادي اللندني لمساعدة الفريق على المنافسة على الألقاب بعد العودة لدوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة ”التليجراف“ إن كونتي التقى مع المدير الرياضي فابيو باراتيتشي في تورينو، اليوم الجمعة، للتخطيط لأول موسم كامل للمدرب الإيطالي مع توتنهام.

وتم إبلاغ كونتي أيضًا أنه سيتم دعمه في قراراته بشأن الاستغناء عن اللاعبين غير المرغوبين في الفريق، الموسم المقبل، ومن المرجح أن يتخلص كونتي من تانغي ندومبيلي، وجيوفاني لو سيلسو، وبريان جيل، وإيمرسون رويال، وهاري وينكس، في إعادة هيكلة كبيرة لغرفة الملابس.