ديلي إكسبريس: ليفربول يجري مفاوضات للتعاقد مع هاري كين

أشارت وسائل إعلام بريطانية اليوم الجمعة إلى أن ليفربول مهتم بالتعاقد مع المهاجم هاري كين من توتنهام في السوق الصيفي المقبل.

ووفقا لصحيفة ”ديلي إكسبريس“ فإن ليفربول يجري محادثات مع هاري كين من توتنهام لاتخاذ قرار بشأن نقله إلى ملعب أنفيلد رغم أن عقده ينتهي في يونيو 2024.

فرحة وجنون كونتي بعد هدف هاري كين الثالث في شباك #مانشستر_سيتي وحسرة غوارديولا.#مانشستر_سيتي_توتنهام #توتنهام

pic.twitter.com/Z0OpU3AY9p — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 19, 2022

وأوضحت الصحيفة أن ليفربول يستعد لجميع الاحتمالات في حال رحيل محمد صلاح أو ساديو ماني ويبدو أن هاري كين قد تم اعتباره بديلا في السوق الصيفي.

وينتهي عقدا صلاح وماني في صيف 2023، وكشف المصري أنه سيبقى في ليفربول الموسم المقبل لكنه لم يوافق بعد على التمديد، في حين سيكشف ماني عن مستقبله بعد نهائي دوري أبطال أوروبا غدا السبت أمام ريال مدريد.

وسجل صلاح وماني 54 هدفًا في جميع المسابقات الموسم الحالي وسيحتاج ليفربول للتعاقد مع مهاجم قوي حال رحيلهما أو رحيل أحدهما ويبدو أن الاختيار وقع على هاري كين رغم صعوبة المهمة.

هدف مذهل لهاري كين في مرمى ألبانيا 🔥#انجلترا_البانيا #تصفيات_كأس_العالم pic.twitter.com/gFe0MPm5GC — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) November 13, 2021

وأكدت ”ديلي إكسبريس“ أن ليفربول يجري مفاوضات مع هاري كين الذي حاول الانتقال إلى مانشستر سيتي الصيف الماضي، كما أكدت أن توتنهام سيظل حازما في موقفه بمنع رحيل كين خاصة بعد التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأكملت أن أغلى صفقة لليفربول كانت التعاقد مع المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك من ساوثهامبتون في يناير 2018، عندما دفع الريدز 75 مليون جنيه إسترليني لكن يبدو أن على الريدز دفع أكثر من هذا الرقم للحصول على خدمات هاري كين.

وأمس الخميس قالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إن هاري كين، الذي سيتُم 29 عامًا في يوليو المقبل، مستعد لمناقشة تجديد عقده مع توتنهام بعد أن أصبح سعيدًا بالاتجاه الذي يتجه إليه النادي تحت قيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

ديلي ميل: هاري كين مستعد لتجديد عقده مع توتنهام https://t.co/Codm1jaHRY pic.twitter.com/maeIF2Y2EN — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 26, 2022

وسجل هاري كين 248 هدفًا، وصنع 59 في 386 مباراة مع توتنهام في مختلف المسابقات، بينها تسجيل 183 هدفًا في 282 مباراة، ويتطلع لتجاوز آلان شيرر الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي بتسجيله 260 هدفًا في 441 مباراة.

ونال هاري كين جائزة هداف الدوري الإنجليزي 3 مرات في مواسم 2015/2016، 2016/2017، 2020/2021، لكنه لم يحصل على أي لقب جماعي حتى الآن.