بيلد: بايرن ميونخ يبدأ مفاوضاته مع ماني بعد نهائي دوري أبطال أوروبا

قالت صحيفة ”بيلد“ الألمانية إن بايرن ميونخ بطل البوندسليغا اقترب من التعاقد مع السنغالي ساديو ماني، ومن المقرر بدء المفاوضات الرسمية بعد نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد يوم السبت المقبل.

وأضافت الصحيفة واسعة الانتشار أن خطة الدولي السنغالي الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول ثم الرحيل إلى بايرن ميونخ، قبل عام كامل على نهاية عقده الحالي مع النادي الإنجليزي.

نُقدم لكم أكثر إفريقي سجل أهدافا في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا .. ساديو ماني "١٥" هدفاpic.twitter.com/ERdfDv4l8v — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 3, 2022

ويزداد بايرن ميونخ ثقة في أنه سيؤمن خدمات مهاجم ليفربول هذا الصيف، وذلك بعد تعثر مفاوضاته مع سيرج غنابري لتجديد عقده، وكذلك اقتراب الهداف روبرت ليفاندوفسكي من الرحيل إلى برشلونة في نهاية الموسم.

ويعتقد قادة بايرن ميونخ أن ماني حريص على إجراء تغيير في المشهد، ويريد الرحيل عن ليفربول وسط تعثر مفاوضات تجديد عقده.

وأكد الدولي السنغالي أنه سيعلن عن احتمال انتقاله بعيدًا عن أنفيلد بعد نهائي دوري أبطال أوروبا مساء السبت ضد ريال مدريد في باريس.

وكان من المفهوم أن بطل فرنسا، باريس سان جيرمان، مهتم بالتعاقد مع ماني، ولكن نظرًا لإنفاق الكثير من الأموال في تجديد عقد المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، ولم يعد هذا ممكنًا. يعتقد بايرن ميونخ أن هذا سيجعل الطريق معبدا للتعاقد مع اللاعب.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا 120 هدفًا في 268 مباراة مع فريق المدير الفني الألماني يورغن كلوب، بعد انتقاله من ساوثهامبتون في عام 2016 بقيمة 34 مليون جنيه إسترليني.

وسيتطلع للفوز بثاني ميدالية في دوري أبطال أوروبا مع ليفربول على ملعب استاد فرنسا يوم السبت المقبل، واللقب السابع له في مرسيسايد.

وإذا انتصر ليفربول في باريس، فسيختتم موسمًا شخصيًا مثيرًا لماني، بعد أن سجل 23 هدفًا ورفع كأس رابطة الأندية الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الأمم الأفريقية بالفعل هذا الموسم، مع التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وعلى الرغم من وفرة المواسم الناجحة التي استمتع بها في ليفربول، قد يشعر ماني الآن أنه مستعد لتحد جديد. ويمكن أن يقدم بايرن نفسه على أنه التحدي الجديد، في دوري جديد في ناد تاريخي.

وينتهي العقد الحالي لجناح ساوثهامبتون السابق في يونيو/حزيران 2023، لذا فإن هذا الصيف يمثل وقتًا طبيعيًا لمغادرة ليفربول، خاصة وأن النادي لا يزال يتفاوض حاليا مع المصري محمد صلاح الذي ينتهي عقده في نفس موعد نهاية عقد ماني.