ديلي ميل: هاري كين مستعد لتجديد عقده مع توتنهام

أشارت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الخميس، إلى أن المهاجم المميز هاري كين لاعب توتنهام مستعد لتجديد عقده مع السبيريز بعدما حاول الرحيل، الصيف الماضي.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“، فإن هاري كين، الذي سيتُم 29 عامًا في يوليو المقبل، مستعد لمناقشة تجديد عقده مع توتنهام بعد أن أصبح سعيدًا بالاتجاه الذي يتجه إليه النادي تحت قيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

فرحة وجنون كونتي بعد هدف هاري كين الثالث في شباك #مانشستر_سيتي وحسرة غوارديولا.#مانشستر_سيتي_توتنهام #توتنهام

pic.twitter.com/Z0OpU3AY9p — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 19, 2022

وحاول كين الانتقال إلى مانشستر سيتي، الصيف الماضي، بعد أن فشل في الفوز بلقب جماعي مع توتنهام، رغم أن عقده ينتهي، في يونيو 2024.

ولم يتحقق هدف كين بالانتقال إلى مانشستر سيتي، وبعد تعيين المدرب أنطونيو كونتي سيشارك السبيريز في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل، وهو الأمر الذي يؤثر على موقف كين بحسب ”ديلي ميل“

وأكد الصحيفة أنه بما أن المستقبل ”يبدو مشرقًا“ في توتنهام فإن هاري كين منفتح الآن لمناقشة عقد جديد مع توتنهام، رغم أنه لم يجرِ بعد أي محادثات بشأن عقد جديد.

وأضافت أن كين ينتظر معرفة نتيجة محادثات كونتي الصعبة مع النادي حول مستقبله كمدرب، ولكن بشرط أن يكون كونتي سعيدًا بأن طموحه يتم تحقيقه، سيدخل كين المحادثات بمجرد عودته للتدريب الموسم الجديد.

هدف مذهل لهاري كين في مرمى ألبانيا 🔥#انجلترا_البانيا #تصفيات_كأس_العالم pic.twitter.com/gFe0MPm5GC — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) November 13, 2021

وقالت الصحيفة إن مالكي توتنهام رصدوا 150 مليون جنيه إسترليني لتعزيز تشكيلة توتنهام، الموسم المقبل، حيث سيشارك بدوري أبطال أوروبا بعد غياب في آخر موسمين.

وأكدت ”ديلي ميل“ أنه من المرجح أن يُبقي العقد الجديد هاري كين في توتنهام فيما تبقّى من مسيرته.

وسجل هاري كين 248 هدفًا، وصنع 59 في 386 مباراة مع توتنهام في مختلف المسابقات، بينها تسجيل 183 هدفًا في 282 مباراة، ويتطلع لتجاوز آلان شيرر الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي بتسجيله 260 هدفًا في 441 مباراة.

ما هذااااااااااااا !!

رأسية مويس كين تهدي يوفنتوس التقدم على مالمو 🔥⚽️#دوري_أبطال_أوروبا #يوفنتوس_مالمو | #إرم_سبورتpic.twitter.com/ZRsJlh8K7R — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) December 8, 2021

وبعد أن حصل على المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز متقدمًا على منافسه آرسنال، سافر هاري مين إلى أمريكا لقضاء عطلة عائلية قبل بدء مباريات دوري الأمم الشهر المقبل.

ونال هاري كين جائزة هداف الدوري الإنجليزي 3 مرات في مواسم 2015/2016، 2016/2017، 2020/2021، لكنه لم يحصل على أي لقب جماعي حتى الآن.