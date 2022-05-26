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رياضة

ديلي ميل: هاري كين مستعد لتجديد عقده مع توتنهام
تاريخ النشر: 26 مايو 2022 16:03 GMT
تاريخ التحديث: 26 مايو 2022 17:10 GMT

ديلي ميل: هاري كين مستعد لتجديد عقده مع توتنهام

هاري كين نال جائزة هداف الدوري الإنجليزي 3 مرات في مواسم 2015/2016، 2016/2017، 2020/2021، لكنه لم يحصل على أي لقب جماعي حتى الآن.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أشارت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الخميس، إلى أن المهاجم المميز هاري كين لاعب توتنهام مستعد لتجديد عقده مع السبيريز بعدما حاول الرحيل، الصيف الماضي.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“، فإن هاري كين، الذي سيتُم 29 عامًا في يوليو المقبل، مستعد لمناقشة تجديد عقده مع توتنهام بعد أن أصبح سعيدًا بالاتجاه الذي يتجه إليه النادي تحت قيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

وحاول كين الانتقال إلى مانشستر سيتي، الصيف الماضي، بعد أن فشل في الفوز بلقب جماعي مع توتنهام، رغم أن عقده ينتهي، في يونيو 2024.

ولم يتحقق هدف كين بالانتقال إلى مانشستر سيتي، وبعد تعيين المدرب أنطونيو كونتي سيشارك السبيريز في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل، وهو الأمر الذي يؤثر على موقف كين بحسب ”ديلي ميل“

وأكد الصحيفة أنه بما أن المستقبل ”يبدو مشرقًا“ في توتنهام فإن هاري كين منفتح الآن لمناقشة عقد جديد مع توتنهام، رغم أنه لم يجرِ بعد أي محادثات بشأن عقد جديد.

وأضافت أن كين ينتظر معرفة نتيجة محادثات كونتي الصعبة مع النادي حول مستقبله كمدرب، ولكن بشرط أن يكون كونتي سعيدًا بأن طموحه يتم تحقيقه، سيدخل كين المحادثات بمجرد عودته للتدريب الموسم الجديد.

وقالت الصحيفة إن مالكي توتنهام رصدوا 150 مليون جنيه إسترليني لتعزيز تشكيلة توتنهام، الموسم المقبل، حيث سيشارك بدوري أبطال أوروبا بعد غياب في آخر موسمين.

وأكدت ”ديلي ميل“ أنه من المرجح أن يُبقي العقد الجديد هاري كين في توتنهام فيما تبقّى من مسيرته.

وسجل هاري كين 248 هدفًا، وصنع 59 في 386 مباراة مع توتنهام في مختلف المسابقات، بينها تسجيل 183 هدفًا في 282 مباراة، ويتطلع لتجاوز آلان شيرر الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي بتسجيله 260 هدفًا في 441 مباراة.

وبعد أن حصل على المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز متقدمًا على منافسه آرسنال، سافر هاري مين إلى أمريكا لقضاء عطلة عائلية قبل بدء مباريات دوري الأمم الشهر المقبل.

ونال هاري كين جائزة هداف الدوري الإنجليزي 3 مرات في مواسم 2015/2016، 2016/2017، 2020/2021، لكنه لم يحصل على أي لقب جماعي حتى الآن.

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