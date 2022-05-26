نهاية المرحلة الأخيرة بنجاح.. حكومة البرتغال تمنح الموافقة الرسمية على بيع تشيلسي

انتهت أخيرا صفقة بيع نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم في انتظار تأكيد النادي؛ وذلك عقب إصدار الحكومة البرتغالية الموافقة النهائية على عملية استحواذ تود بوهلي على النادي.

وسمحت حكومة البرتغال ببيع نادي تشيلسي الإنجليزي، وهو الإجراء الضروري كي يتمكن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، الذي يحمل أيضا الجنسية البرتغالية، من تنفيذ العملية.

رابطة الدوري الإنجليزي توافق على بيع تشيلسي لتحالف تود بولي/كليرليك https://t.co/GhPQTrRKJN pic.twitter.com/R0hdl0rgqf — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 24, 2022

وقررت البرتغال السماح بإبرام الصفقة بعدما أعطتها السلطات البريطانية الضمان بأن الدخل الناتج عنها ”سيستخدم لأغراض إنسانية“، ولن يستفيد المالك بشكل مباشر أو غير مباشر منها، وفقا لبيان وزارة الخارجية البرتغالية.

وينتظر المستثمر الأمريكي بوهلي الإعلان الرسمي من جانب تشيلسي، للاستحواذ على النادي الإنجليزي، في صفقة قياسية بلغت قيمتها أربعة مليارات و250 مليون يورو (خمسة مليارات و300 مليون دولار).

وبعد 86 يوما من طرح الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، نادي تشيلسي للبيع، بات بوهلي على أعتاب الاستحواذ على النادي اللندني.

وكانت موافقة الحكومة البرتغالية ضرورية، حيث يحمل أبراموفيتش جواز سفر برتغالي.

وذكرت الحكومة البرتغالية في بيان يوم الخميس: البرتغال أقرت الصفقة مساء الأربعاء لبيع نادي تشيلسي.

وأضاف البيان: الترخيص البرتغالي أعقب الضمان الصادر عن الحكومة البريطانية بأن عائدات البيع سيتم استخدامها في أغراض إنسانية لا تعود بالنفع المباشر أو غير المباشر على صاحب النادي المدرج على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي. لقد تم الحصول على موافقة المفوضية الأوروبية.

التيلغراف: رجل الأعمال الأمريكي تود بويلي سيمنح تشيلسي ميزانية تبلغ 200 مليون إسترليني في سوق الإنتقالات الصيفية على أمل تدعيم الفريق بصفقات جيدة للمنافسة على البريميرليغ pic.twitter.com/kkjm4MEWhY — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 24, 2022

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي قد وافقت، الثلاثاء، على عملية بيع النادي، التي تبلغ قيمتها 4.250 مليار جنيه إسترليني (4.970 مليون يورو) والتي أنهت بذلك فترة حكم رجل الأعمال الروسي الذي أُجبر على طرح النادي للبيع بسبب العقوبات التي فرضت عليه نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وحتى الآن، كان تشيلسي يعمل بترخيص خاص ممنوح من الحكومة حتى لا يتعرض للإفلاس والذي يضمن مستقبل النادي على المدى القصير؛ مما يسمح له بكسب المال من خلال عقود البث التلفزيوني وبيع التذاكر لمباريات بعينها، لكن هذا التصريح ساري المفعول فقط حتى 31 مايو.

ومن خلال هذه الاتفاقية الجديدة مع الحكومة، يمكن إتمام عملية البيع وستذهب الأموال المحصلة إلى حساب حكومي مجمّد، إلى أن يتم توضيح الموقف مع أبراموفيتش، الذي فرضت عليه المملكة المتحدة إلى جانب الاتحاد الأوروبي عقوبات بسبب صلاته المزعومة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

الحكومة البريطانية تصدر ترخيصا لبيع تشيلسي لتحالف يقوده تود بولي https://t.co/pbm5pgipdA pic.twitter.com/lVQibiIgcg — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 25, 2022

ويعد الخيار الأكثر ترجيحًا هو أن تذهب الأموال في هذا الحساب المجمد إلى بعض المؤسسات الخيرية.

وبالإضافة لمجموعة بولي، يضم التحالف أيضًا شركة كليرليك كابيتال للاستثمار، ورجل الأعمال الأمريكي مارك والتر، الشريك أيضًا في نادي دودجرز، وكذلك رجل الأعمال السويسري هانز يورغ فيز.