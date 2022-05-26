سجل 6 أهداف في مباراة واحدة.. جوليان ألفاريز يتألق قبل انتقاله لمانشستر سيتي

أحرز جوليان ألفاريز مهاجم ريفر بليت الحالي ومانشستر سيتي القادم، ستة أهداف في فوز كبير لفريقه الأرجنتيني 8-1 على ضيفه أليانزا ليما من بيرو في الجولة السادسة من دور المجموعات في كأس كوبا ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية.

ولم يسجل ألفاريز البالغ عمره 22 عاما في كأس ليبرتادوريس قبل هذه المباراة، لكنه أحرز ستة أهداف في شباك أليانزا ليما في ملعب مونومينتال بواقع ثلاثة أهداف في كل شوط.

وهذه أول مرة يسجل فيها ألفاريز ستة أهداف في مباراة واحدة بقميص ريفر بليت الذي سيرحل عنه بنهاية الموسم الحالي الشهر المقبل، لينتقل إلى بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

ألفاريز مهاجم ريفر بليت الحالي ومانشستر سيتي الجديد سجل 6 أهداف في فوز فريقه 8-1 على أليانزا ليما في كوبا ليبرتادوريس. هاتريك في الشوط الأول وهاتريك في الشوط الثاني سجلها من (8) تسديدات ليصبح ثاني لاعب في تاريخ ليبرتادوريس يسجل (6) أهداف في مباراة واحدةpic.twitter.com/mooUCnLsH2 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 26, 2022

ويواصل ألفاريز مسيرته مع ريفر بليت المنتمي للعاصمة بوينس أيرس على سبيل الإعارة حتى يوليو/ تموز 2022 قبل انتقاله إلى سيتي.

وسجل ألفاريز 18 هدفا ليساعد ريفر بليت على الفوز بلقب الدوري الأرجنتيني في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وخاض مباراته الدولية الأولى العام الماضي وكان ضمن تشكيلة الأرجنتين الفائزة بكأس كوبا أمريكا.

وبعد انضمام المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند إلى مانشستر سيتي قد يفكر مهاجمو بطل إنجلترا في مستقبلهم في النادي، إذ إن الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لبطل البريميرليغ يعتمد على لاعب خط وسط مهاجم في مركز قلب الهجوم، لكن إضافة هالاند ستعني أن غوارديولا لديه الآن مهاجم بارز سيحل محل سيرجيو أغويرو.

وأحد المهاجمين الذين من المقرر أيضًا أن ينضموا إلى النادي هذا الصيف هو ألفاريز، والذي من غير المرجح أن يحصل على الكثير من وقت اللعب بسبب وصول هالاند.

ومع ذلك، أكد فيران سوريانو الرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي أن ألفاريز سيبقى في النادي في الصيف، بدلاً من الخروج على سبيل الإعارة.

وأبدى العديد من الأندية اهتمامها بالتعاقد مع ألفاريز على سبيل الإعارة، لأنه موهبة شابة استثنائية. وأحرز المهاجم الأرجنتيني ثمانية أهداف في 11 مباراة بالدوري الأرجنتيني هذا الموسم، وخاض سبع مباريات مع منتخب بلاده.

وقد يلقي هذا المهاجم الجديد بمزيد من الشكوك حول مستقبل غابرييل جيسوس مع قدوم اثنين من المهاجمين الجدد ليجد المهاجم البرازيلي نفسه في أسفل قائمة ترتيب المهاجمين.