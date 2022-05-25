بعد شجاره مع مشجع.. الاتحاد الإنجليزي لن يعاقب باتريك فييرا

لن يواجه مدرب كريستال بالاس باتريك فييرا اتهاماً من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد شجاره مع مشجع اقتحم ملعب جوديسون بارك، الأسبوع الماضي.

واشتبك فييرا مع المشجع عقب الخسارة 2-3 من إيفرتون، وبدا أن المدرب الفرنسي ركل المشجع قبل أن يسقطه أرضاً.

ورفض الطرفان تقديم شكوى رسمية، ولم توجه شرطة مرسيسايد اتهامات بعد التحقيق.

وأسفر الفوز عن بقاء إيفرتون بالدوري الممتاز، واقتحم الجمهور أرض الملعب للاحتفال.

ويحقق الاتحاد الإنجليزي والناديان في اقتحام الملعب.

Patrick Vieira has been filmed in an altercation with an Everton fan on the pitch at Goodison Park during tonight’s pitch invasion. pic.twitter.com/MOliWvsSHJ — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 19, 2022

يذكر أن باتريك فييرا قال إن لاعبي كرة القدم والمدربين والعاملين يجب أن يكونوا في أمان داخل الملاعب، بعدما تشاجر مدرب كريستال بالاس مع أحد المشجعين خلال اقتحام أرضية ”غوديسون بارك“، الأسبوع الماضي.

وقال فييرا للصحفيين بعد فوز بالاس 1-صفر على مانشستر يونايتد، أمس الأحد: ”أعتقد أن واقعة إيفرتون أكبر من كونها مجرد واقعة“.

وأضاف: ”عندما تتابع الأمر في الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن هناك الكثير من وقائع اقتحام الملاعب بشكل يمكن أن يتسبب في المشاكل“.

”أنت لا تعرف ما يمكن أن يحدث. أنت كمدرب أو لاعب أو أحد أفراد الجهاز التدريبي، تريد أن تكون آمنا في مكان عملك“.

وتابع: ”أعتقد أن هناك مشكلة كبيرة على الاتحاد الإنجليزي ورابطة الدوري التعامل معها. على الجميع تحمل المسؤولية ومعرفة ما هي أفضل طريقة لمنع حدوث مثل هذه الأشياء“.

وتعرض روبن أولسن، حارس أستون فيلا، لاعتداء أثناء احتفال مشجعي مانشستر سيتي بإحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد اقتحام أرضية الملعب أيضا، أمس الأحد.

وقضت محكمة، يوم الخميس، بحبس أحد مشجعي نوتنغهام فورست 24 أسبوعا وحظر دخوله الملاعب لعشر سنوات، بعدما ”نطح“ بيلي شارب قائد شيفيلد يونايتد أثناء اقتحام المشجعين أرض الملعب.