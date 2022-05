بعد شجاره مع مشجع.. الاتحاد الإنجليزي لن يعاقب باتريك فييرا

لن يواجه مدرب كريستال بالاس باتريك فييرا اتهاماً من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد شجاره مع مشجع اقتحم ملعب جوديسون بارك، الأسبوع الماضي.

واشتبك فييرا مع المشجع عقب الخسارة 2-3 من إيفرتون، وبدا أن المدرب الفرنسي ركل المشجع قبل أن يسقطه أرضاً.

ورفض الطرفان تقديم شكوى رسمية، ولم توجه شرطة مرسيسايد اتهامات بعد التحقيق.

وأسفر الفوز عن بقاء إيفرتون بالدوري الممتاز، واقتحم الجمهور أرض الملعب للاحتفال.

ويحقق الاتحاد الإنجليزي والناديان في اقتحام الملعب.

Patrick Vieira has been filmed in an altercation with an Everton fan on the pitch at Goodison Park during tonight’s pitch invasion. pic.twitter.com/MOliWvsSHJ

— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 19, 2022