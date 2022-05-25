ESPN تختار 6 لاعبين من مانشستر يونايتد ضمن الأسوأ في الدوري الإنجليزي (صورة)

اختار إيان دارك الصحفي والمعلق في شبكة ESPN التلفزيونية أسوأ تشكيلة في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المنصرم وقد ضمت 6 من لاعبي مانشستر يونايتد، بينهم بول بوغبا، وماركوس راشفورد، وبرونو فرنانديز.

وخسر مانشستر يونايتد مبارياته الأخيرة في الدوري، يوم الأحد الماضي 1-صفر، على ملعب كريستال بالاس ليختتم موسمًا سيئًا احتل خلاله المركز السادس ليضمن المشاركة في الدوري الأوروبي، الموسم المقبل، بعدما شارك في دوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي.

وبالإضافة إلى الثلاثي بوغبا، وراشفورد، وفرنانديز، ضمت التشكيلة الأسوأ ثلاثة لاعبين آخرين من يونايتد، هم: الفرنسي رفائيل فاران، والقائد هاري ماغواير، وزميله المدافع الإنجليزي آرون وان-بيساكا.

وفي بقية اللاعبين الـ11 ضمن تشكيلة الأسوأ كان هناك 3 لاعبين من تشيلسي، هم: المهاجم روميلو لوكاكو، ولاعب الوسط الفرنسي الفائز بكأس العالم نغولو كانتي، والحارس الإسباني كيبا أريزابالاغا.

وتبقى لاعبان فقط في تشكيلة دارك ضمن الأسوأ، وكانا الفرنسي ألكسندر لاكازيت مهاجم آرسنال، وجونيور فريبو مدافع ليدز يونايتد الذي نجا من الهبوط بصعوبة.

وعانى يونايتد من موسم صعب، حيث احتل المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 58 نقطة وهو أدنى ترتيب له في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقاد يونايتد 3 مدربين خلال الموسم المنصرم، وذلك بعد إقالة النرويجي أولي غونار سولشاير، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ثم مساعده السابق مايكل كاريك قبل أن يتم التعاقد مع المدير الفني الألماني المؤقت رالف رانغنيك.

ومؤخرا أعلن يونايتد التعاقد مع الهولندي إريك تين هاغ (52 عاما) مدرب أياكس أمستردام السابق بداية من الموسم المقبل، ليصبح خامس مدرب دائم يعينه مانشستر يونايتد منذ اعتزال مدربه الأسبق أليكس فيرغسون في 2013 بعد ديفيز مويز ولويس فان غال وجوزيه مورينيو وسولشاير.

وأحرز مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة في 5 مواسم بعدما انتفض بشكل مذهل وفاز 3-2 على أستون فيلا بفضل 3 أهداف في 6 دقائق في استاد الاتحاد، يوم الأحد الماضي.

ووجد سيتي نفسه متأخرًا بهدفين من ماتي كاش وفيليب كوتينيو بعد مرور 69 دقيقة من البداية، لكن فريق المدرب بيب غوارديولا انتفض بشكل لا يصدق بعد مشاركة البديل إيلكاي غوندوغان الذي قلص الفارق بضربة رأس في الدقيقة 76، ثم أدرك رودري التعادل بتسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء بعد دقيقتين، قبل أن يسجل غوندوغان الهدف الثالث من مدى قريب في الدقيقة 81.