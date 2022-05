رسميا.. محمد النني يجدد تعاقده مع آرسنال

أعلن آرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء، تجديد عقد الدولي المصري محمد النني.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد النني في يونيو/ حزيران المقبل، لكن النادي لم يكشف عن مدة العقد الجديد.

وذكرت تقارير في وقت سابق، أن اللاعب سيجدد لعام واحد مع إمكانية التمديد لعام آخر.

ولعب النني البالغ عمره 29 عاما دورا محوريا مع آرسنال منذ انتقاله للنادي من بازل السويسري في 2016 وخاض 147 مباراة وسجل خمسة أهداف وصنع عشرة، وكان أول لاعب مصري يلعب على الإطلاق في آرسنال.

وخاض أول مباراة له مع آرسنال في الفوز 2-1 على بيرنلي في كأس الاتحاد الإنجليزي في يناير كانون الثاني 2016، وكان ضمن التشكيلة الفائزة بكأس الاتحاد في موسم 2016-2017.

كما كان ضمن الفريق الفائز بمباراة درع المجتمع التي تجمع بين بطلي الدوري والكأس في 2017 و2020 وساعد آرسنال على بلوغ نهائي الدوري الأوروبي في موسم 2018-2019 في باكو.

💬 "I need to put Arsenal at the highest point, because this is what we deserve."

Hear from @ElNennY on signing his new contract 👇

— Arsenal (@Arsenal) May 25, 2022