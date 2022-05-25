رسميا.. محمد النني يجدد تعاقده مع آرسنال

أعلن آرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء، تجديد عقد الدولي المصري محمد النني.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد النني في يونيو/ حزيران المقبل، لكن النادي لم يكشف عن مدة العقد الجديد.

وذكرت تقارير في وقت سابق، أن اللاعب سيجدد لعام واحد مع إمكانية التمديد لعام آخر.

ولعب النني البالغ عمره 29 عاما دورا محوريا مع آرسنال منذ انتقاله للنادي من بازل السويسري في 2016 وخاض 147 مباراة وسجل خمسة أهداف وصنع عشرة، وكان أول لاعب مصري يلعب على الإطلاق في آرسنال.

وخاض أول مباراة له مع آرسنال في الفوز 2-1 على بيرنلي في كأس الاتحاد الإنجليزي في يناير كانون الثاني 2016، وكان ضمن التشكيلة الفائزة بكأس الاتحاد في موسم 2016-2017.

كما كان ضمن الفريق الفائز بمباراة درع المجتمع التي تجمع بين بطلي الدوري والكأس في 2017 و2020 وساعد آرسنال على بلوغ نهائي الدوري الأوروبي في موسم 2018-2019 في باكو.

💬 "I need to put Arsenal at the highest point, because this is what we deserve." Hear from @ElNennY on signing his new contract 👇 — Arsenal (@Arsenal) May 25, 2022

وقال النني لموقع آرسنال ”أعشق هذا النادي، وأشعر أنني جزء من أسرة آرسنال.

”أرغب في الاستمرار في هذا النادي العريق والعمل ضمن هذه الأسرة الرائعة، وأنا متحمس جدا بشأن مستقبلي هنا“.

وأضاف ”كانت الأمور عاطفية خلال الموسم؛ لأنه الموسم الأخير لي، ولكن في النهاية آرسنال قرر منحي عقدا جديدا لذلك فهو أمر رائع“.

وأجاب عن سؤال مع من تحدث قبل اتخاذ القرار، قائلا ”عائلتي وأصدقائي ولكنهم جميعا يعرفون حبي لآرسنال وكلهم قالوا لي ”نحن نعلم أنك ستبقى حتى ولو حصلت على عروض أخرى لخوض تحد جديد، يجب أن تستمر هنا“.

وكال المدرب ميكل أرتيتا المديح للاعب الدولي المصري.

وقال إن ”النني لاعب مهم جدا للفريق. يمنحنا طاقة لا تنضب إضافة إلى حماسه والتزامه مع الفريق والجميع هنا يحبونه. إنه لاعب مهم جدا لنا داخل وخارج الملعب. إنه مثل أعلى يحتذى للاعبين الشبان، وأنا سعيد جدا باستمراه مع الفريق“.

من جهته قال المدير الفني إيدو ”يتمتع النني بعقلية رائعة وهو أمر مهم للفريق. يساعد الفريق بكل ما أوتي من قوة ونحن جميعا سعداء بوجوده معنا حيث نتطلع للبناء على ما حققناه هذا الموسم“.

ولعب ابن الـ29 عاما 147 مباراة مع ”الغانرز“ سجل خلالها خمسة أهداف وصنع عشرة أخرى.

وتواجد محمد النني على مقاعد بدلاء آرسنال في أغلب فترات الموسم قبل أن يحقق عودة قوية في الأسابيع الأخيرة بعد إصابة توماس بارتي، خصوصا أمام تشيلسي ومانشستر يونايتد.

وشارك النني في 14 مباراة مع آرسنال هذا الموسم في جميع المسابقات، صنع خلالها هدفين.