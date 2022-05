الحكومة البريطانية تصدر ترخيصا لبيع تشيلسي لتحالف يقوده تود بولي

قالت وزيرة الرياضة نادين دوريس، اليوم الأربعاء، إن الحكومة البريطانية أصدرت أمس ترخيصا لبيع نادي تشيلسي، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لتحالف يقوده رجل الأعمال الأمريكي تود بولي ويحظى بدعم شركة كليرليك كابيتال.

وطرح المالك الحالي الروسي رومان أبراموفيتش، الذي تفرض عليه الحكومة البريطانية عقوبات، النادي اللندني للبيع في أوائل مارس/ آذار بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي وصفته موسكو بأنه ”عملية عسكرية خاصة“.

BREAKING: According to PA News, the UK Government have issued a license that permits the sale of Chelsea to the Todd Boehly consortium 👇pic.twitter.com/IP4AecBBLt

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 25, 2022