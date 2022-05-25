الحكومة البريطانية تصدر ترخيصا لبيع تشيلسي لتحالف يقوده تود بولي

قالت وزيرة الرياضة نادين دوريس، اليوم الأربعاء، إن الحكومة البريطانية أصدرت أمس ترخيصا لبيع نادي تشيلسي، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لتحالف يقوده رجل الأعمال الأمريكي تود بولي ويحظى بدعم شركة كليرليك كابيتال.

وطرح المالك الحالي الروسي رومان أبراموفيتش، الذي تفرض عليه الحكومة البريطانية عقوبات، النادي اللندني للبيع في أوائل مارس/ آذار بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي وصفته موسكو بأنه ”عملية عسكرية خاصة“.

BREAKING: According to PA News, the UK Government have issued a license that permits the sale of Chelsea to the Todd Boehly consortium 👇pic.twitter.com/IP4AecBBLt — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 25, 2022

وقالت دوريس على تويتر ”نحن مقتنعون بأن عائدات البيع لن تفيد رومان أبراموفيتش، أو غيره من الأفراد الخاضعين للعقوبات.

”بالنظر إلى العقوبات التي فرضناها على أولئك المرتبطين بالرئيس الروسي (فلاديمير) بوتين والغزو الروسي لأوكرانيا، لا يمكن تأمين مستقبل النادي على المدى الطويل إلا في ظل مالك جديد“.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الثلاثاء، أن تحالف بولي-كليرليك، الذي وافق على شروط الاستحواذ على نادي تشيلسي مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني (5.33 مليار دولار) في وقت سابق من هذا الشهر، اجتاز فحص مالكي ومديري الرابطة؛ ما يمهد الطريق لاستكمال صفقة الاستحواذ.

وكان تشيلسي يعمل بموجب ترخيص حكومي منذ تجميد أصول أبراموفيتش في مارس/ آذار ومن المقرر أن تنتهي صلاحيته في الـ31 من مايو/ أيار.

وأكد تشيلسي سابقا أن جميع إيرادات البيع، والتي سيتم وضعها في حساب مصرفي مجمد في بريطانيا، سيتم التبرع بها لجهات خيرية.

وقال متحدث باسم الحكومة ”سنعمل الآن على ضمان استخدام عائدات البيع في جهود الإغاثة الإنسانية في أوكرانيا، ودعم ضحايا الحرب“.

وبعد استكمال عملية البيع سيتمكن تشيلسي من العودة مجددا لسوق الانتقالات، كما سيتم السماح للاعبين بتوقيع عقود جديدة، وهو أمر كانت العقوبات المفروضة على النادي تحظره.