ساوثغيت مدرب إنجلترا: لعب مبارياتنا المقبلة دون جمهور "أمر محرج"

قال غاريث ساوثغيت، مدرب إنجلترا، إن خوض مباريات دون جماهير ”أمر محرج“ للمنتخب الوطني لكرة القدم، ودعا إلى سلوك أفضل من المشجعين بعد سلسلة من حوادث اجتياح أرض الملعب في نهاية الموسم المحلي.

وصدرت أوامر لمنتخب إنجلترا بخوض المباراتين المقبلتين على أرضه في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) دون حضور مشجعين بعد الاضطرابات التي شهدها نهائي بطولة أوروبا العام الماضي.

ويستضيف فريق المدرب ساوثغيت نظيره الإيطالي في دوري الأمم الأوروبية في 11 يونيو حزيران خلف أبواب مغلقة، في إعادة لمباراة نهائي بطولة أوروبا، وتم إيقاف تنفيذ الحظر المفروض على حضور المشجعين للمباراة الثانية لمدة عامين.

وقال ساوثغيت للصحفيين ”حصلنا على إنذار ونشعر بإحراج شديد الآن بسبب اللعب خلف أبواب مغلقة“.

”ما زلنا نريد استضافة أحداث، لدينا بطولة أوروبا للسيدات هنا هذا الصيف التي يجب أن تكون تجربة رائعة للجميع. نحن نتحدث عن شيء قد يكلفنا فرصة القيام بمثل هذه الأشياء“.

وشهدت الملاعب الإنجليزية العديد من حوادث اجتياح أرض الملعب خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث كان روبن أولسن حارس أستون فيلا، وبيلي شارب لاعب شيفيلد يونايتد، وباتريك فييرا مدرب كريستال بالاس طرفا في حوادث على أرض الملعب مع مشجعين.

وأوضح ساوثغيت ”عندما تكون المباريات على أرضنا، علينا أن نبذل كل ما في وسعنا للتأكد من عدم حدوث ذلك“.

”إنها مشكلة أوسع، انعكاس لما نحن فيه كدولة“.

