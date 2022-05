الشرطة تحقق في تهديدات بالقتل وتعليقات عنصرية ضد كورت زوما بسبب قضية ضربه لقطته

ذكرت صحيفة ”ميرور“ أن الشرطة البريطانية تحقق في تهديدات بالقتل وتعليقات عنصرية تلقاها الفرنسي كورت زوما، مدافع وست هام يونايتد، على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قضية ضربه لقطته، التي أثارت جدلا كبيرا.

وكان فيديو تم تداوله بكثافة يظهر خلاله المدافع الفرنسي رفقة شقيقه في المنزل يقومان بضرب القطة ومعاملتها بشكل سيئ، وهو ما أثار ضده موجة من الانتقادات واضطر للاعتذار على تصرفه، كما تتم محاكمته بتهمة إساءة معاملة حيوان والتسبب في معاناة لا داعي لها لحيوان محمي وأقر بكونه مذنبا رفقة أخيه أمام محكمة الصلح.

المحكمة وجهت أيضا التهمة ليوهان زوما شقيق اللاعب بمساعدته على ارتكاب الجريمة وتقديم المشورة.

ومنذ انتشار الفيديو في شباط/فبراير الماضي تلقى المدافع الفرنسي وابلا من رسائل السباب العنصرية والتهديدات بالقتل عبر رسائل خاصة تهدده أيضا بالاغتصاب ووضعه على كرسي متحرك وغيرها من الإساءات العنصرية.

وبحسب الصحيفة، تمكنت الشرطة من تحديد أسماء وهوية بعض الجناة على موقع ”إنستغرام“، وسيتم فتح تحقيق ضدهم، كما تواصل التحقيقات لكشف كل المتهمين بالتهديد والعنصرية ضد المدافع الفرنسي.

Premier League defender Kurt Zouma admits kicking and slapping his cat after disturbing footage was posted on social media pic.twitter.com/UjF5tlExDj

— The Sun (@TheSun) May 25, 2022