ليكيب: باريس سان جيرمان لا يمانع بيع نيمار وسط اهتمام من تشيلسي

لم يعد المهاجم البرازيلي نيمار الفتى المدلل في باريس سان جيرمان الذي قرر الاستماع إلى أي عرض يصله للاعب للرحيل قبل الموسم المقبل.

وقالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية إن في باريس سان جيرمان تغير كل شيء رأسا على عقب، فبعدما كان نيمار الفتى المدلل للقطري ناصر الخليفي عندما تعاقد معه قبل خمس سنوات مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة ليصبح أغلى لاعب في العالم، لم يعد النجم البرازيلي في نفس هذه المكانة الآن.

#نيمار ردا على صافرات استهجان جماهير باريس سان جيرمان ضده: "سيتعبون من الصفير.. لأن لا يزال لدي ثلاث سنوات متبقية في عقدي هنا".

عقد نيمار مع سان جيرمان ينتهي في صيف 2025، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.#إرم_سبورت pic.twitter.com/EpprI8HN4c — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) April 24, 2022

وكان باريس سان جيرمان يبدي اعتزازه بامتلاكه ”أفضل لاعب في العالم“، لكن الأمور تغيرت كثيرا ليحل كيليان مبابي محل اللاعب البرازيلي الدولي في قلب رئيس باريس سان جيرمان.

وبات باريس سان جيرمان على استعداد لبيع مهاجمه في حال تقدم برشلونة أو أي ناد اخر بعرض مُرضٍ يدفعه للتخلي عنه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن نيمار البالغ من العمر 30 عاما يرفض الرحيل عن النادي رغم وضعه المتدهور والمتراجع في صفوف الفريق بعد تجديد عقد مبابي والتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الصيف الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه أنباء إلى أن الملاك الجدد لتشيلسي الإنجليزي يهتمون بالتعاقد مع نجم برشلونة السابق بداية من الموسم المقبل.

وأعلن باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي العام الماضي تمديد تعاقده مع مهاجمه البرازيلي حتى 2025 براتب سنوي قيمته 30 مليون يورو.

وأبدى نيمار في 2019 رغبته في الرحيل عن سان جيرمان وسط تقارير عن نيته العودة لبرشلونة لكنه استمر مع النادي الباريسي قبل أن يبلغ النادي نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي.

سبورت: باريس سان جيرمان يعرض نيمار على برشلونة https://t.co/5p8esZDq5E pic.twitter.com/56jMvnrE6d — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 22, 2022

وقال نيمار عبر موقع سان جيرمان على الانترنت عقب تجديد عقده ”أنا سعيد جدا بتمديد تعاقدي حتى 2025. الحقيقة أنني سعيد للغاية لكوني جزءا من مشروع النادي والسعي من أجل الفوز بالألقاب وتحقيق حلمنا الأكبر وهو الفوز بلقب دوري الأبطال“.

وأنفق سان جيرمان نحو 1.3 مليار يورو لضم لاعبين جدد منذ استحواذ الملاك القطريين على النادي قبل موسم 2011-2012 وفاز بلقب الدوري ثماني مرات في آخر تسع سنوات.

وتوج نيمار مع باريس سان جيرمان بعدد من البطولات من بينها أربعة ألقاب للدوري الفرنسي آخرها الموسم الحالي.