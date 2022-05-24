رابطة الدوري الإنجليزي توافق على بيع تشيلسي لتحالف تود بولي/كليرليك

وافق مجلس إدارة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على عرض الاستحواذ المقترح من قبل تحالف تود بولي/كليرليك، للاستحواذ على نادي تشيلسي بعد عرضه للبيع من جانب مالكه الروسي رومان أبراموفيتش.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أن مجلس الإدارة وافق على استحواذ اتحاد تود بوهلي على تشيلسي بقيمة 4.25 مليار جنيه إسترليني (5 مليارات يورو).

ولا تزال تتعين الموافقة على إتمام عملية شراء النادي من رومان أبراموفيتش من قبل حكومة المملكة المتحدة، التي يتعين عليها إصدار ترخيص بيع، وتريد أن تكون مقتنعة بأن أيًا من العائدات لن يذهب إلى أبراموفيتش، الذي تعرض لعقوبات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، والحصول على ضمانات بخصوص قرضه البالغ 1.6 مليار جنيه إسترليني (1.87 مليار يورو) للنادي.

وأشارت رابطة الدوري إلى أن موافقة مجلس البريميرليغ، جاءت بعد أن اجتاز جميع أعضاء مجلس الإدارة المحتملين اختبار مالكيها ومديريها.

وقالت الرابطة في بيان: ”وافق مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم على الاستحواذ المقترح على نادي تشيلسي لكرة القدم من قبل اتحاد تود بوهلي/ كليرليك.

ويظل الشراء خاضعًا لإصدار الحكومة رخصة البيع المطلوبة والانتهاء المرضي من المراحل النهائية للصفقة.

”طبق مجلس الإدارة اختبار أصحاب ومديري الدوري الإنجليزي الممتاز على جميع المديرين المحتملين، وأجرى العناية الواجبة اللازمة.