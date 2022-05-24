مبابي: تفاوضت مع ليفربول لأن والدتي تحب اللون الأحمر

تحدث نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي لصحيفة ”ماركا“ الإسبانية عن أسباب تجديد عقده مع الفريق الفرنسي ودافع عن نفسه أمام اتهامه بتفضيل الأموال وشرح أسباب زيارته لمدريد والذي اتهم خلالها بكونها كانت وسيلة ضغط على الفريق الباريسي.

وأكد كيليان مبابي أن ليفربول الإنجليزي كان مهتما بالتعاقد معه وأن والدته تحب الفريق الإنجليزي لكن في النهاية كان الاختيار بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

وقال النجم الفرنسي ”نعم، أنا صادق، لقد تحدثت لفريق ليفربول لأن اللون الأحمر هو المفضل لوالدتي وهي تحب ليفربول، لماذا؟ لا أعرف اسألها، التقينا بهم قبل بضع سنوات حين كنت في موناكو إنه ناد رائع، الآن كنا نتحدث قليلا وليس كثيرا، في النهاية الأمر كان بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان الجميع يعرف ذلك، في العام الماضي كنت أرغب في الذهاب إلى ريال مدريد. اعتقدت أنه كان قرارًا جيدًا أن أغادر العام الماضي، لكن الأمر مختلف الآن لأنني لاعب حر، وأنا فرنسي وأعلم أنني مهم للبلد، وعندما تكون مهمًا للبلد لديك لا تفكر فقط في كرة القدم، ولكن أيضًا في حياتك.“

وشرح كيليان مبابي أسباب زيارته لمدريد وأكد أنه لم يكن خطأ وقال “ لم يكن خطأ. كنت في مدريد لأن أشرف حكيمي قال لي من فضلك، أرجوك اذهب معي إلى مدريد من المحتمل أن أفعل ذلك مرة أخرى. لم أذهب إلى مدريد لكي يتحدث الناس. ذهبت مع أشرف في رحلة خاصة، وقمنا بتغيير أسمائنا وكل شيء حتى لا يراني أحد، ثم ذهبنا إلى مطعم لكنني لم أقل ”نعم، سأذهب إلى مدريد حتى يتمكن الجميع من رؤيتي“. ذهبت مباشرة، سراً، مع أصدقائي ودفع أشرف تكاليف الرحلة حتى لا يكون اسمي مكتوبا عليها ولن يراني الناس في المطار. ذهبت إلى الفندق ، واسترخيت، ثم ذهبت إلى المطعم ورآني الجميع. لكنها كانت رحلة من أجل أشرف ”

وأكد النجم الفرنسي أن الفوز بدوري أبطال أوروبا برفقة باريس سان جيرمان يعتبر هوسا، وقال “ إنه دائمًا هاجس بالنسبة لي، ليس الأمر أنه هدف لأننا لم نفز ، لكنه هوس. لا داعي للخوف من الخسارة ، أنا لست خائفًا من الخسارة. ما زلت لم أفز بدوري أبطال أوروبا، لكن هذا هوس. لقد فزت بكأس العالم وأتمنى أن أفوز بالثانية هذا العام … لكن بالطبع أريد أن أفوز بدوري الأبطال. أنا لا أقول إنه هدف لأنني خسرت المباراة النهائية. إنه هاجس، لقد جربت الفوز باللقب كل عام وسأحاول مرة أخرى. هذا ما أريده.“

واعتبر كيليان مبابي أن المستقبل يبقى مفتوحا على إمكانية انتقاله لريال مدريد لكنه رفض أن يعتبر ذلك حلمه وقال “ أعتقد أنه من عدم الاحترام أن أقول إن حلمي هو أن ألعب لريال مدريد بعد توقيع عقدي مع باريس سان جيرمان قبل أيام قليلة. ”

وأجاب كيليان مبابي حول إمكانية وجود شرط في عقده يسمح له بالرحيل بعد نهائيات كأس العالم وقال “ في إسبانيا يمكنك الحصول على مثل هذه العقود لكن ليس فرنسا، أركز فقط على عقدي الجديد والموسم المقبل ”