باريس سان جيرمان يحلم بالتعاقد مع غوارديولا

يبدو أن كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الذي جدد عقده قبل يومين مع النادي الباريسي لم يستغل نفوذه في النادي بعد حيث من المقرر أن يظل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدربا للفريق الموسم المقبل.

وقالت صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية إن مبابي يدعم بقاء بوكيتينو على مقاعد البدلاء في باريس سان جيرمان للموسم المقبل، رغم أنه كاد يرحل بعد إقصاء ريال مدريد لبطل فرنسا من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا الموسم الحالي، لكن يبدو ان مبابي يفضل بقاء المدير الفني السابق لتوتنهام هوتسبير.

وأضافت الصحيفة أن باريس سان جيرمان سيبقي على بوكيتينو الذي يحظى باحترام كبير من مبابي وسيسعى باريس سان جيرمان للتعاقد مع الإسباني بيب غوارديولا في عام 2023 عندما ينتهي عقده مع مانشستر سيتي وهو نفس الوقت الذي سينتهي فيه عقد بوكيتينو مع النادي الباريسي.

وحصل مبابي على 300 مليون يورو مكافأة توقيع العقد الجديد و100 مليون يورو صافية في الموسم مع المشاركة في اختيار المدير الفني والمدير الرياضي والصفقات الجديدة وكذلك اللاعبون المغادرون.

وقاد غوارديولا مانشستر سيتي للقب الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي وذلك للمرة الرابعة في اخر خمسة مواسم، لكنه لم يتوج بعد بلقب دوري أبطال أوروبا.

وأصبح غوارديولا ثاني أنجح مدرب في عصر الدوري الممتاز متقدما على جوزيه مورينيو وأرسين فينغر بعد أن فاز كل منهما بثلاثة ألقاب بينما حصد المدرب السابق أليكس فيرغسون 13 لقبا خلال الفترة التي قضاها مع مانشستر يونايتد.

وقال مبابي إنه وصل إلى قناعة العام الماضي بأن الوقت بات مناسبا لمغادرة باريس سان جيرمان والانضمام إلى ريال مدريد لكن مهاجم منتخب فرنسا قال إن ارتباطه الشديد بالوطن دفعه لتمديد عقده مع بطل الدوري الفرنسي.

ورغم اهتمام ريال مدريد الكبير بالتعاقد معه، مدد مبابي عقده مع باريس سان جيرمان ليبقى اللاعب البالغ عمره 23 عاما حتى 2025.

وتقدم ريال بعرض لضم مبابي العام الماضي لكن جاء الرفض من سان جيرمان الذي بدا أنه سيفقد اللاعب في نهاية الموسم دون استفادة. وذكرت تقارير العام الماضي أن ريال عرض على سان جيرمان حوالي 200 مليون يورو لضم المهاجم الفرنسي.