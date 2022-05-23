مانشستر تكتسي باللون الأزرق السماوي احتفالا بتتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي

احتفل مانشستر سيتي بلقبه الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في خمس سنوات بطريقة رائعة اليوم الإثنين حيث ملأ المشجعون شوارع المدينة لتحية أبطالهم للمرة الأولى منذ جائحة كوفيد -19.

وكاد مانشستر سيتي أن يفقد اللقب لصالح المنافس العنيد ليفربول في اليوم الأخير من الموسم أمس الأحد عندما وجد فريق المدرب بيب غوارديولا نفسه متأخرا 0/2 على ملعبه أمام أستون فيلا قبل أن يسجل ثلاثة أهداف سريعة في انتفاضة مذهلة ليفوز 3/2.

ولوح اللاعبون والجهاز الفني، الذين كانوا يرتدون اللون الأزرق السماوي ويحملون كأس الدوري الإنجليزي الممتاز عاليا، للجماهير من حافلة مكشوفة بينما تساقطت قصاصات الورق الملونة وأضاءت مشاعل الدخان الزرقاء مسار الحافلة.

وقال لاعب الوسط كيفن دي بروين: ”إنه لأمر مدهش أن نفعل ذلك للمرة الرابعة، لم نتمكن من الاحتفال العام الماضي بسبب فيروس كورونا لكن من المدهش رؤية الكثير من الناس هنا للاحتفال معنا“.

وأضاف: ”شجعني زملائي كثيرا وأخرجوا كل طاقتي. أنا هنا منذ سبع سنوات وأعشق الفريق، لدي ثلاث سنوات أخرى وسأستمر بالتأكيد مع مانشستر سيتي. هذا هو المكان الذي أريد أن أكون فيه وأن أفوز بمزيد من الألقاب“.

How good has this man been this season? 🙌#ManCity pic.twitter.com/ZBDhyxdlEd — Manchester City (@ManCity) May 23, 2022

وحصل الدولي البلجيكي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية.

وأحرز دي بروين 15 هدفا وأسهم في ثمانية أهداف من بينها هدف الفوز على أستون فيلا الذي سجله إلكاي غوندوغان.

وأضاف غوندوغان ”قدم لي كيفن الهدف على طبق من ذهب“.

ونفث غوارديولا، الذي أصبح أنجح مدرب أجنبي في كرة القدم الإنجليزية مع لقبه الرابع في الدوري، سيجارا وبدا في سعادة غامرة بعد سباق متوتر على اللقب.

وقال غوارديولا: ”الجميع يعرف أنه كان إنجازا رائعا. إنها أصعب مسابقة للدوري ومع ذلك فزنا بأربعة ألقاب. أستطيع أن أرى السعادة على وجوه الناس“.

وتابع بيب: ”أنا أفضل راقص في طاقمي، سنفعل ذلك الليلة. رأينا رد الفعل عندما سجل إلكاي غوندوغان هدف الفوز“.

وقالت شبكة ”أوبتا“ إن غوارديولا بات أكثر مدرب يحرز لقب الدوري في البطولات الخمس الأوروبية الكبرى بعدما توج مع مانشستر سيتي بلقبه العاشر للدوري منذ بدء مسيرته مع الأندية الكبرى بقيادة برشلونة في موسم 2008/2009.

وحصد غوارديولا لقب الدوري الإسباني ثلاث مرات خلال أربعة مواسم قضاها مع الفريق الكتالوني، وبعد ذلك توج مع بايرن ميونخ بلقب البوندسليغا ثلاث مرات، ثم أربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي.