مانشستر تكتسي باللون الأزرق السماوي احتفالا بتتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي

احتفل مانشستر سيتي بلقبه الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في خمس سنوات بطريقة رائعة اليوم الإثنين حيث ملأ المشجعون شوارع المدينة لتحية أبطالهم للمرة الأولى منذ جائحة كوفيد -19.

وكاد مانشستر سيتي أن يفقد اللقب لصالح المنافس العنيد ليفربول في اليوم الأخير من الموسم أمس الأحد عندما وجد فريق المدرب بيب غوارديولا نفسه متأخرا 0/2 على ملعبه أمام أستون فيلا قبل أن يسجل ثلاثة أهداف سريعة في انتفاضة مذهلة ليفوز 3/2.

ولوح اللاعبون والجهاز الفني، الذين كانوا يرتدون اللون الأزرق السماوي ويحملون كأس الدوري الإنجليزي الممتاز عاليا، للجماهير من حافلة مكشوفة بينما تساقطت قصاصات الورق الملونة وأضاءت مشاعل الدخان الزرقاء مسار الحافلة.

وقال لاعب الوسط كيفن دي بروين: ”إنه لأمر مدهش أن نفعل ذلك للمرة الرابعة، لم نتمكن من الاحتفال العام الماضي بسبب فيروس كورونا لكن من المدهش رؤية الكثير من الناس هنا للاحتفال معنا“.

وأضاف: ”شجعني زملائي كثيرا وأخرجوا كل طاقتي. أنا هنا منذ سبع سنوات وأعشق الفريق، لدي ثلاث سنوات أخرى وسأستمر بالتأكيد مع مانشستر سيتي. هذا هو المكان الذي أريد أن أكون فيه وأن أفوز بمزيد من الألقاب“.

