بنجامين ميندي ينفي جميع الاتهامات في قضية الاغتصاب

دفع بنجامين ميندي مدافع مانشستر سيتي اليوم الإثنين ببرائته من 9 اتهامات بالاعتداء الجنسي على ست سيدات.

ونفى اللاعب البالغ عمره 27 عاما كل الاتهامات أمام محكمة تشيستر كراون ومن بينها 7 اتهامات بالاغتصاب.

ويعتقد أن التهم الموجهة إلى مندي حدثت بين أكتوبر تشرين الأول 2020 وأغسطس آب 2021.

كما دفع لويس ساها ماتوري (40 عاما) المدعى عليه الآخر في القضية ببرائته من 12 تهمة تتعلق بالاعتداء. وتم تحديد موعد المحاكمة في 25 يوليو تموز.

وكانت آخر مباراة خاضها ميندي مع مانشستر سيتي أمام توتنهام في 15 أغسطس وأوقفه النادي في وقت لاحق من ذلك الشهر وهو محتجز منذ اعتقاله في أغسطس.

وانضم ميندي، الذي لعب عشر مباريات دولية مع فرنسا وفاز بكأس العالم 2018، إلى سيتي قادما من موناكو في 2017 مقابل 52 مليون جنيه إسترليني (69.25 مليون دولار)، فبل أن يتم إيقافه من جانب إدارة النادي الإنجليزي بعد توجيه اتهامات له من جانب الشرطة.

وفاز ميندي بالدوري الإنجليزي ثلاث مرات مع مانشستر سيتي رغم أن الإصابات قللت من مشاركاته، وخضع الظهير الأيسر لجراحة في الركبة في موسم 2018-2019.