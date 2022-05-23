تين هاغ في رسالة للاعبي مانشستر يونايتد: أنتظر منهم القتال وتقديم 100% من جهدهم

قال إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد الجديد، إنه طالب لاعبيه بضرورة الاتحاد معا ”والتعاون“ إذا كانت هناك رغبة في المنافسة على أبرز الألقاب في الفترة المقبلة.

واحتل يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث اختتم مشواره أمس الأحد مع المدرب المؤقت رالف رانجنيك بالخسارة 1-صفر في ضيافة كريستال بالاس.

وانتهى الموسم المحبط وسط تقارير عديدة عن حدوث انقسام بين النادي والتشكيلة؛ بسبب علاقة متوترة بين بعض اللاعبين ورانجنيك.

وقال الهولندي تين هاغ إنه ينتظر نهجا مختلفا تحت قيادته.

وأضاف المدرب القادم من الفوز بلقب الدوري مع أياكس أمستردام: ”في كل مكان أذهب إليه في مسيرتي، تكون لدي متطلبات عالية من لاعبي فريقي. أنتظر منهم القتال وتقديم 100% من جهدهم“.

وأضاف: ”يجب علينا أن نظهر بشكل أفضل ويجب عليهم التعاون. يجب عليهم الاتحاد لتكوين فريق وللصراع أمام المنافس“.

▶️🇳🇱 🎥 In conversation with the new manager of Manchester United: Erik ten Hag.#MUFC || #WelcomeErik — Manchester United (@ManUtd) May 23, 2022

وسيلعب يونايتد في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، وسيواجه تحديا صعبا للتنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز مع غريمه مانشستر سيتي الذي حصد اللقب بفارق 35 نقطة عن جاره.

وأعلن يونايتد اليوم تعيين ستيف مكلارين مدرب إنجلترا السابق وميتشل فان دير خاخ مساعد مدرب أياكس السابق لمساعدة تين هاغ.

وتولى مكلارين تدريب إنجلترا لمدة 16 شهرا بدءا من 2006 قبل إقالته بسبب الفشل في التأهل لبطولة أوروبا 2008، وسبق له العمل كمساعد لأليكس فيرغسون خلال الفترة 1999-2001.

كما تولى مكلارين تدريب تفينتي الهولندي في مناسبتين، وعين تين هاغ كمساعد له خلال فترة ولايته الأولى في النادي.

وانتهت فترة رانجنيك كمدرب مؤقت بعدما حصد يونايتد 58 نقطة، وهو أقل رصيد للفريق في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز. ولم يحرز يونايتد أي لقب منذ تتويجه بلقب الدوري الأوروبي في 2017.

وقال رانجنيك إن حجم مشاكل النادي كان معروفا قبل الخسارة أمام بالاس.

وعجز يونايتد عن استعادة المكانة التي كان عليها أيام الاسكتلندي أليكس فيرغسون واكتفى بمشاهدة جاره اللدود مانشستر سيتي يتوج بطلا للدوري الممتاز أربع مرات منذ تنحي الـ“سير“ عام 2013.

وأوكل يونايتد إلى الألماني رالف رانجنيك مهمة تدريب الفريق حتى نهاية الموسم عقب إقالة النرويجي أولي غونار سولشاير من منصبه في نوفمبر، بعد قرابة ثلاثة أعوام على توليه مسؤولية الإدارة الفنية للفريق الذي تألق في صفوفه كلاعب.

ومنذ توليه المهمة في 2017، قاد تين هاغ أياكس للفوز بثنائية الدوري والكأس المحليين عامي 2019 و2020.