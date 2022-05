تين هاغ في رسالة للاعبي مانشستر يونايتد: أنتظر منهم القتال وتقديم 100% من جهدهم

قال إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد الجديد، إنه طالب لاعبيه بضرورة الاتحاد معا ”والتعاون“ إذا كانت هناك رغبة في المنافسة على أبرز الألقاب في الفترة المقبلة.

واحتل يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث اختتم مشواره أمس الأحد مع المدرب المؤقت رالف رانجنيك بالخسارة 1-صفر في ضيافة كريستال بالاس.

وانتهى الموسم المحبط وسط تقارير عديدة عن حدوث انقسام بين النادي والتشكيلة؛ بسبب علاقة متوترة بين بعض اللاعبين ورانجنيك.

وقال الهولندي تين هاغ إنه ينتظر نهجا مختلفا تحت قيادته.

وأضاف المدرب القادم من الفوز بلقب الدوري مع أياكس أمستردام: ”في كل مكان أذهب إليه في مسيرتي، تكون لدي متطلبات عالية من لاعبي فريقي. أنتظر منهم القتال وتقديم 100% من جهدهم“.

وأضاف: ”يجب علينا أن نظهر بشكل أفضل ويجب عليهم التعاون. يجب عليهم الاتحاد لتكوين فريق وللصراع أمام المنافس“.

▶️🇳🇱

🎥 In conversation with the new manager of Manchester United: Erik ten Hag.#MUFC || #WelcomeErik

— Manchester United (@ManUtd) May 23, 2022