أولى صفقاته الصيفية.. ليفربول يعلن رسميا ضم كارفاليو جناح فولهام

أعلن ليفربول عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الاثنين، توصله لاتفاق لضم فابيو كارفاليو جناح فولهام هذا الصيف.

وذكرت تقارير بريطانية أن ليفربول دفع خمسة ملايين جنيه إسترليني (6.29 مليون دولار) إلى جانب بعض الإضافات للحصول على اللاعب البالغ عمره 19 عاما بعدما فشل في ضمه في يناير/ كانون الثاني.

وأحرز كارفاليو، الذي يشغل أيضا مركز الوسط المهاجم، عشرة أهداف ومرر ثماني كرات حاسمة ليساعد فولهام على حصد لقب دوري الدرجة الثانية والعودة إلى دوري الأضواء.

وقال ليفربول في بيان ”يستطيع نادي ليفربول التأكيد أن فابيو كارفاليو سينضم للنادي هذا الصيف. سيستكمل المهاجم البالغ عمره 19 عاما إجراءات الانتقال في الأول من يوليو“.

