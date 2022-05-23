أولى صفقاته الصيفية.. ليفربول يعلن رسميا ضم كارفاليو جناح فولهام

أعلن ليفربول عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الاثنين، توصله لاتفاق لضم فابيو كارفاليو جناح فولهام هذا الصيف.

وذكرت تقارير بريطانية أن ليفربول دفع خمسة ملايين جنيه إسترليني (6.29 مليون دولار) إلى جانب بعض الإضافات للحصول على اللاعب البالغ عمره 19 عاما بعدما فشل في ضمه في يناير/ كانون الثاني.

وأحرز كارفاليو، الذي يشغل أيضا مركز الوسط المهاجم، عشرة أهداف ومرر ثماني كرات حاسمة ليساعد فولهام على حصد لقب دوري الدرجة الثانية والعودة إلى دوري الأضواء.

وقال ليفربول في بيان ”يستطيع نادي ليفربول التأكيد أن فابيو كارفاليو سينضم للنادي هذا الصيف. سيستكمل المهاجم البالغ عمره 19 عاما إجراءات الانتقال في الأول من يوليو“.

We can confirm Fabio Carvalho will join the club this summer. The 19-year-old forward will officially complete a switch to the Reds on July 1 🙌 — Liverpool FC (@LFC) May 23, 2022

وسبق للشاب كارفاليو تمثيل منتخب إنجلترا للشباب، لكنه يلعب حاليا مع منتخب البرتغال تحت 21 عاما.

وأنهى ليفربول الدوري الممتاز في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي البطل.

وأحرز ليفربول هذا الموسم لقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي وسيواجه ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت.

وكان ليفربول تغلب على ضيفه وولفرهامبتون 3-1 في الجولة الأخيرة من الدوري الإنكليزي الممتاز التي شهدت فوز مانشستر سيتي على أستون فيلا 3-2 وتتويجه بلقب البرميرليغ بفارق نقطة عن الـ“ريدز“.

يذكر أن فولهام صعد مرة أخرى إلى الدوري الإنجليزي بعد حسمه صدارة الدرجة الأولى، برصيد 90 نقطة عقب الفوز على لوتون 7-0 في ملعب ”كارفين كوتدج“.