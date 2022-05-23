لماذا سار رافينيا نجم ليدز يونايتد على ركبتيه بعد ضمان بقاء فريقه في الدوري الإنجليزي؟ (فيديو)

أثار الجناح البرازيلي رافينيا، نجم ليدز يونايتد، الاندهاش بسبب طريقه احتفاله بعد مباراة فريقه أمام برينتفورد، مساء الأحد، التي ضمن من خلالها البقاء في البريميرليغ في الموسم المقبل.

وظهر رافينيا وهو يجلس على ركبتيه ويسير بطول الملعب وصولا إلى مشجعي فريقه، حيث احتفل معهم بطريقة جنونية في المدرجات وعانقهم بشدة بعدما ضمن ليدز البقاء في المسابقة الموسم المقبل.

وكان ليدز يونايتد نجح في تحقيق الفوز على برينتفورد بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد، في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، بينما تعرض بيرنلي للخسارة أمام نيوكاسل يونايتد بنفس النتيجة ليهبط إلى دوري ”التشامبيونشيب“.

وسجل رافينيا من ركلة جزاء في الدقيقة 56، وجاك هاريسون في الدقيقة 90 هدفي ليدز، وسيرجي كانوس هدف برينتفورد بالدقيقة 78.

Raphinha walking the length of the pitch on his knees after Leeds United's win over Brentford ⚽ pic.twitter.com/UmXN1HDLtv — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 22, 2022

وعلقت شبكة ”سكاي سبورتس“ على فرحة رافينيا: ”البرازيلي يسير على ركبتيه في الملعب بالكامل بعد فوز ليدز يونايتد على برينتفورد“.

وطريقة سير رافينيا بطول الملعب على ركبتيه هي عادة في أمريكا الجنوبية لشكر الله على الأمنية التي طلبتها وتحققت بالفعل، وفقا لما ذكره موقع ”republicworld“، تعليقا على هذا الاحتفال الذي أثار تساؤلا بين الجماهير.

وكانت تقارير قد ربطت رافينيا بالانتقال إلى نادي برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.

#رافينيا نجم ليدز يونايتد يحتفل ويعانق المشجعين بالمدرجات بعدما ضمن فريقه البقاء في #الدوري_الإنجليزي الموسم المقبل.#إرم_سبورت pic.twitter.com/lukeAamByo — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 23, 2022

ويسعى ”البلوغرانا“ للتعاقد مع النجم البرازيلي لتدعيم مركز الجناح الأيمن، لا سيما أن رحيل عثمان ديمبلي عن الفريق ما زال وارداً، لكن النادي الكتالوني لم يتخذ أي خطوات رسمية خلال الفترة الماضية، لأنه كان ينتظر مصير ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي توج بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2021-2022 بعد تغلبه في جولة الحسم على حساب أستون فيلا بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على ملعب ”الاتحاد“.

وحسم مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي برصيد 93 نقطة جمعها من الفوز في 29 مباراة والتعادل في 6 وخسارة 3 مواجهات وتسجيل 99 هدفاً وتلقي 26.

ورفع مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب غوارديولا رصيده إلى 8 ألقاب في تاريخه بالدوري الإنجليزي، ليحتل المركز الخامس في قائمة الأندية الأكثر تتويجا باللقب في التاريخ.