لماذا سار رافينيا نجم ليدز يونايتد على ركبتيه بعد ضمان بقاء فريقه في الدوري الإنجليزي؟ (فيديو)

أثار الجناح البرازيلي رافينيا، نجم ليدز يونايتد، الاندهاش بسبب طريقه احتفاله بعد مباراة فريقه أمام برينتفورد، مساء الأحد، التي ضمن من خلالها البقاء في البريميرليغ في الموسم المقبل.

وظهر رافينيا وهو يجلس على ركبتيه ويسير بطول الملعب وصولا إلى مشجعي فريقه، حيث احتفل معهم بطريقة جنونية في المدرجات وعانقهم بشدة بعدما ضمن ليدز البقاء في المسابقة الموسم المقبل.

وكان ليدز يونايتد نجح في تحقيق الفوز على برينتفورد بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد، في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، بينما تعرض بيرنلي للخسارة أمام نيوكاسل يونايتد بنفس النتيجة ليهبط إلى دوري ”التشامبيونشيب“.

وسجل رافينيا من ركلة جزاء في الدقيقة 56، وجاك هاريسون في الدقيقة 90 هدفي ليدز، وسيرجي كانوس هدف برينتفورد بالدقيقة 78.

Raphinha walking the length of the pitch on his knees after Leeds United's win over Brentford ⚽ pic.twitter.com/UmXN1HDLtv

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 22, 2022