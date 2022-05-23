فييرا مدرب كريستال بالاس يطالب بتوفير بيئة عمل آمنة بعد شجاره مع مشجع داخل الملعب

قال باتريك فييرا إن لاعبي كرة القدم والمدربين والعاملين يجب أن يكونوا في أمان داخل الملاعب، بعدما تشاجر مدرب كريستال بالاس مع أحد المشجعين خلال اقتحام أرضية ”غوديسون بارك“ الأسبوع الماضي.

واقتحم مشجعو إيفرتون أرض الملعب بعد أن أحرز دومينيك كالفرت-لوين هدفا في الدقيقة 85، وكذلك عقب صفارة نهاية مباراة انتهت بالفوز 3-2 على بالاس وضمنت لصاحب الأرض البقاء في دوري الأضواء.

وواجه أحد مشجعي إيفرتون فييرا بينما كان يسير باتجاه غرفة ملابس الفريق الزائر بعد المباراة. وبدا أن المشجع استفز فييرا الذي ركله أرضا واضطر مشجعون آخرون إلى الفصل بينهما.

Patrick Vieira has been filmed in an altercation with an Everton fan on the pitch at Goodison Park during tonight’s pitch invasion. pic.twitter.com/MOliWvsSHJ — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 19, 2022

وقال فييرا للصحفيين بعد فوز بالاس 1-صفر على مانشستر يونايتد، أمس الأحد ”أعتقد أن واقعة إيفرتون أكبر من كونها مجرد واقعة“.

وأضاف ”عندما تتابع الأمر في الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن هناك الكثير من وقائع اقتحام الملاعب بشكل يمكن أن يتسبب في المشاكل“.

”أنت لا تعرف ما يمكن أن يحدث. أنت كمدرب أو لاعب أو أحد أفراد الجهاز التدريبي، تريد أن تكون آمنا في مكان عملك“.

وتابع ”أعتقد أن هناك مشكلة كبيرة على الاتحاد الإنجليزي ورابطة الدوري التعامل معها. على الجميع تحمل المسؤولية ومعرفة ما هي أفضل طريقة لمنع حدوث مثل هذه الأشياء“.

وقال الاتحاد الإنجليزي إنه يحقق في وقائع اقتحام الملاعب.

وتعرض روبن أولسن، حارس أستون فيلا، لاعتداء أثناء احتفال مشجعي مانشستر سيتي بإحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد اقتحام أرضية الملعب أيضا أمس الأحد.

وقضت محكمة يوم الخميس بحبس أحد مشجعي نوتنغهام فورست 24 أسبوعا وحظر دخوله الملاعب لعشر سنوات بعدما ”نطح“ بيلي شارب قائد شيفيلد يونايتد أثناء اقتحام المشجعين أرض الملعب.

وبحسب صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، فإن فييرا قد يخضع لعقوبة تصل إلى الإيقاف لـ3 مباريات بسبب السلوك العنيف، أو سيتلقى تحذيراً استناداً إلى أنه تواجد بشكل قانوني على أرض الملعب على عكس المشجعين المقتحمين.

يذكر أن فييرا هو أحد أساطير البريميرليغ كلاعب سابق لآرسنال من 1996 إلى 2005، ثم مانشستر سيتي في موسم 2010-2011، حيث حقق 3 ألقاب للدوري الإنجليزي و4 لكأس إنجلترا و3 للدرع الخيرية مع ”الغانرز“ وكأس إنجلترا 2011 مع سيتي، واختير أفضل لاعبي المسابقة في 2001.