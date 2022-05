فييرا مدرب كريستال بالاس يطالب بتوفير بيئة عمل آمنة بعد شجاره مع مشجع داخل الملعب

قال باتريك فييرا إن لاعبي كرة القدم والمدربين والعاملين يجب أن يكونوا في أمان داخل الملاعب، بعدما تشاجر مدرب كريستال بالاس مع أحد المشجعين خلال اقتحام أرضية ”غوديسون بارك“ الأسبوع الماضي.

واقتحم مشجعو إيفرتون أرض الملعب بعد أن أحرز دومينيك كالفرت-لوين هدفا في الدقيقة 85، وكذلك عقب صفارة نهاية مباراة انتهت بالفوز 3-2 على بالاس وضمنت لصاحب الأرض البقاء في دوري الأضواء.

وواجه أحد مشجعي إيفرتون فييرا بينما كان يسير باتجاه غرفة ملابس الفريق الزائر بعد المباراة. وبدا أن المشجع استفز فييرا الذي ركله أرضا واضطر مشجعون آخرون إلى الفصل بينهما.

Patrick Vieira has been filmed in an altercation with an Everton fan on the pitch at Goodison Park during tonight’s pitch invasion. pic.twitter.com/MOliWvsSHJ

