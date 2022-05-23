كلوب: ضياع لقب الدوري الإنجليزي يحفز ليفربول أكثر أمام ريال مدريد

قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إن فقدان لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في اليوم الأخير بالموسم يمنح فريقه حافزا إضافيا قبل خوض نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحول ليفربول تأخره إلى فوز 3-1 على وولفرهامبتون واندرارز بملعب أنفيلد، أمس الأحد، لكن مانشستر سيتي انتفض أيضا ليقلب تأخره 2-صفر إلى فوز 3-2 على أستون فيلا ليحتفظ بلقب الدوري.

ويطمح ليفربول، الذي فاز بالفعل بكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، لإضافة لقب سابع لسجله في دوري الأبطال عند مواجهة ريال مدريد يوم السبت.

وأبلغ كلوب الصحفيين: ”هذا الموسم مذهل للغاية ولن ينتهي اليوم، ومن الواضح أنه سينتهي الأسبوع المقبل، أمامنا خمسة أيام للاستعداد للنهائي وهذا ما سنفعله“.

وقدم المدرب الألماني التهنئة لسيتي ومدربه بيب غوارديولا للتتويج باللقب للمرة الرابعة في خمس سنوات.

وتابع: ”أنا فخور لكنني محبط بالطبع، توجد سيناريوهات أسوأ، اذا كنت متقدما بنقطة ولم تستغل ذلك فهذا يبدو أسوأ.

”أهنئ مانشستر سيتي وغوارديولا وجميع أفراد الطاقم واللاعبين والنادي بأكمله، كان فريقنا قريبا لكنه لم يكن قريبا بالقدر الكافي“.

ويلتقي ليفربول مع بطل إسبانيا في باريس في تكرار لنهائي دوري الأبطال 2018 في كييف حين فاز ريال 3-1.

يورغن كلوب: المركز الثاني يمثل قصة حياتي https://t.co/oaeqdMRsJ4 pic.twitter.com/AHIoxpQg7R — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 22, 2022

وكان كلوب قد قال في تصريحات أخرى، عقب المباراة: ”احتلال المركز الثاني هو قصة حياتي، ما زلت صاحب الرقم القياسي لعدم تتويجي في ألمانيا، بأعلى حصيلة من النقاط، تحتاج إلى الحصول على نقاط أكثر من أي فريق آخر، لكننا لم نفعل ذلك“.

وأردف: ”لا يمكنك أن تفعل أكثر من تقديم أفضل ما لديك وهذا ما فعله الأولاد مرة أخرى، لقد طاردنا أفضل فريق في العالم، وهذا أمر خاص للغاية، سنبني فريقًا مرة أخرى ونعود مجددًا“.

وشدد: ”إذا كنت تريد تحقيق فوز كبير، يجب أن تكون مستعدًا لخسارة كبيرة، هذا ما فعلناه اليوم، الأمر كله يتعلق برد الفعل، لا يمكننا الرد في الدوري غدًا، لكن في العام المقبل يمكننا ذلك“.

وأكد: ”لقد أخبرتهم بالفعل 500 مليون مرة، هذه أفضل مجموعة تعاملت معها على الإطلاق، إنه لمن دواعي سروري أن أذهب إلى العمل كل صباح، نحن بحاجة إلى أساس متين للرد على الهزائم، لقد احتجنا إلى مزيد من الاتساق في النصف الأول من الموسم“.