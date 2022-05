مانشستر سيتي يعتذر بعد اعتداء جماهيره على حارس أستون فيلا أثناء احتفالات الفوز بالبريميرليغ (فيديو)

فتح مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تحقيقا في واقعة تعرض السويدي روبن أولسن حارس مرمى أستون فيلا لهجوم عقب اجتياح جماهير سيتي للملعب للاحتفال باللقب اليوم الأحد.

وتغلب سيتي على فيلا 3-2 ليحقق لقب الدوري ما دفع الجماهير لاجتياح أرض الملعب.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان لاعبوه قادرين على الخروج من الملعب بأمان عقب المباراة، قال ستيفن جيرارد مدرب فيل ”حارس مرمانا تعرض لاعتداء. لذلك أعتقد أن هذه الأسئلة يجب أن توجه إلى بيب (غوارديولا) ومانشستر سيتي“.

Shocking footage has emerged of Aston Villa goalkeeper Robin Olsen being assaulted numerous times whilst leaving the Etihad pitch. pic.twitter.com/yG0XIOAacs

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 22, 2022