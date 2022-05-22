مانشستر سيتي يعتذر بعد اعتداء جماهيره على حارس أستون فيلا أثناء احتفالات الفوز بالبريميرليغ (فيديو)

فتح مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تحقيقا في واقعة تعرض السويدي روبن أولسن حارس مرمى أستون فيلا لهجوم عقب اجتياح جماهير سيتي للملعب للاحتفال باللقب اليوم الأحد.

وتغلب سيتي على فيلا 3-2 ليحقق لقب الدوري ما دفع الجماهير لاجتياح أرض الملعب.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان لاعبوه قادرين على الخروج من الملعب بأمان عقب المباراة، قال ستيفن جيرارد مدرب فيل ”حارس مرمانا تعرض لاعتداء. لذلك أعتقد أن هذه الأسئلة يجب أن توجه إلى بيب (غوارديولا) ومانشستر سيتي“.

Shocking footage has emerged of Aston Villa goalkeeper Robin Olsen being assaulted numerous times whilst leaving the Etihad pitch. pic.twitter.com/yG0XIOAacs — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 22, 2022

وأصدر سيتي بيانا بعد فترة وجيزة من تسليم كأس الدوري للفريق قال فيه ”يود مانشستر سيتي تقديم الاعتذار لحارس مرمى أستون فيلا روبن أولسن الذي تعرض لاعتداء بعد صفارة النهاية في مباراة اليوم عندما دخلت الجماهير أرض الملعب.

”فتح النادي تحقيقا فوريا في الواقعة، وبمجرد تحديد الشخص المعتدي سيتم إصدار قرار بحظر دخوله إلى الإستاد إلى أجل غير مسمى“.

وتوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد، بفوزه المثير على أستون فيلا بثلاثة أهداف لاثنين، في الجولة الختامية من ”البريميرليغ“.

تخلف سيتي بهدفين لأستون فيلا حملا توقيع كل من، ماتي كاش والبرازيلي فيليب كوتينيو في الدقيقتين 37 و69، قبل أن يقلب فريق غوارديولا النتيجة بثلاثة أهداف مُتتالية سجلها الألماني إلكاي غوندوغان (هدفين) والإسباني رودريغو هيرنانديز، في الدقائق 76، 78، 81.

ونال سيتي لقبه الثاني تواليا والثامن في تاريخه بعد أن انفرد بالصدارة برصيد 93 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الذي لم يكفه الفوز على وولفرهامبتون بثلاثة أهداف لواحد.