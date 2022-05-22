شكوك حول لحاق تياغو ألكانتارا بمباراة ليفربول ضد ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

ينتظر ليفربول على أحر من الجمر معرفة ما إذا كان لاعبه الإسباني تياغو ألكانتارا سيكون لائقًا للمشاركة أمام ريال مدريد في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، يوم السبت المقبل.

وأثار المدرب الألمان يورغن كلوب المزيد من الجدل حول موقف تياغو، في حين أكد أن البلجيكي ديفوك أوريغي لن يلتحق بالمباراة النهائية بسبب إصابة عضلية.

تياغو ألكنتارا لاعب وسط #ليفربول الذي صنع هدف ساديو ماني في مرمى #وولفرهامبتون غادر ملعب الأنفيلد بنهاية الشوط الأول بعد تعرضه للإصابة 🤕 قبل مواجهة #ريال_مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا #الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/vgp1o2qW41 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 22, 2022

وقال كلوب عندما سُئل عن حالة تياغو: ”لقد كان في الخارج مع العائلات، وكان على كتفيه ابنته الصغيرة، وتمكن من المشي، ومن الواضح أن هذه علامة جيدة، وكل الباقي سنراه“.

وأضاف مدرب ليفربول: ”الإصابة في الجزء السفلي من الجسم، وأعرف ذلك، ولكنني لا أريد التحدث عن ذلك الآن، في الواقع سنرى، إنه يجعل الأخبار ليست أفضل أو أسوأ، ونريد الانتظار حتى نعرف المزيد عنه وبعد ذلك ستحصل على المعلومات أيضًا“.

في حين قالت شبكة ”talksport“ إن ليفربول قد يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس دون لاعب الوسط الإسباني تياغو.

🗣️ يورغن كلوب المدير الفني لنادي #ليفربول الإنجليزي: "خسارة الدوري.. تُزيد من رغبتنا في تحقيق دوري أبطال أوروبا.. سنبني الفريق ونعود مرة آخرى". #الدوري_الانجليزي pic.twitter.com/4QMi27uzYp — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 22, 2022

وإذا غاب تياغو عن المباراة النهائية في باريس، سيكون ذلك بمثابة ضربة كبيرة لكلوب وليفربول في ظل احتمال غياب لاعب الوسط البرازيلي فابينيو بسبب الإصابة أيضًا.

وتابع كلوب: ”لدينا 5 أيام للتحضير للنهائي، وسنواجه فريقًا ذا خبرة لا تصدق، وخسارة الدوري اليوم تزيد من الرغبة في الفوز بدوري الأبطال“.

وعبر جيمي كاراغر نجم ليفربول الأسبق عن دهشته من تألق الدولي الإسباني تياغو في الشوط الأول أمام وولفرهامبتون حيث صنع الهدف الأول لساديو ماني.

وقال كاراغر في تعليق لقناة ”سكاي سبورتس“: ”ماني هو الهداف، لكن دور تياغو في الهدف مثير للغاية، هذا لاعب لديه عيون في مؤخرة رأسه“.

🗣 يورغن كلوب المدير الفني لنادي #ليفربول : "أنا.. أكثر مدير فني حققت نقاطا بالدوريات دون التتويج باللقب .. وهذا فعلته للأسف في إنجلترا وألمانيا". pic.twitter.com/bOU0tfllj4 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 22, 2022

وخسر ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تأخر بنقطة وحيدة فقط عن مانشستر سيتي وهذا السيناريو حدث من قبل في موسم 2018/2019.

وهذا الموسم نجح ليفربول في التتويج بلقبي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وسيكون أمام فرصة للتتويج بلقب ثالث عندما يلعب الريدز أمام ريال مدريد، يوم السبت المقبل، في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

وتمثل المباراة النهائية فرصة لليفربول ونجمه محمد صلاح للثأر من ريال مدريد الذي تغلب 3/1 على الريدز في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، في موسم 2017/2018، في كارديف.