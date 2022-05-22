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رياضة

شكوك حول لحاق تياغو ألكانتارا بمباراة ليفربول ضد ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا
تاريخ النشر: 22 مايو 2022 19:44 GMT
تاريخ التحديث: 22 مايو 2022 20:45 GMT

شكوك حول لحاق تياغو ألكانتارا بمباراة ليفربول ضد ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا

ينتظر ليفربول على أحر من الجمر معرفة ما إذا كان لاعبه الإسباني تياغو ألكانتارا سيكون لائقًا للمشاركة أمام ريال مدريد في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا،

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

ينتظر ليفربول على أحر من الجمر معرفة ما إذا كان لاعبه الإسباني تياغو ألكانتارا سيكون لائقًا للمشاركة أمام ريال مدريد في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، يوم السبت المقبل.

وأثار المدرب الألمان يورغن كلوب المزيد من الجدل حول موقف تياغو، في حين أكد أن البلجيكي ديفوك أوريغي لن يلتحق بالمباراة النهائية بسبب إصابة عضلية.

وقال كلوب عندما سُئل عن حالة تياغو: ”لقد كان في الخارج مع العائلات، وكان على كتفيه ابنته الصغيرة، وتمكن من المشي، ومن الواضح أن هذه علامة جيدة، وكل الباقي سنراه“.

وأضاف مدرب ليفربول: ”الإصابة في الجزء السفلي من الجسم، وأعرف ذلك، ولكنني لا أريد التحدث عن ذلك الآن، في الواقع سنرى، إنه يجعل الأخبار ليست أفضل أو أسوأ، ونريد الانتظار حتى نعرف المزيد عنه وبعد ذلك ستحصل على المعلومات أيضًا“.

في حين قالت شبكة ”talksport“ إن ليفربول قد يخوض نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس دون لاعب الوسط الإسباني تياغو.

وإذا غاب تياغو عن المباراة النهائية في باريس، سيكون ذلك بمثابة ضربة كبيرة لكلوب وليفربول في ظل احتمال غياب لاعب الوسط البرازيلي فابينيو بسبب الإصابة أيضًا.

وتابع كلوب: ”لدينا 5 أيام للتحضير للنهائي، وسنواجه فريقًا ذا خبرة لا تصدق، وخسارة الدوري اليوم تزيد من الرغبة في الفوز بدوري الأبطال“.

وعبر جيمي كاراغر نجم ليفربول الأسبق عن دهشته من تألق الدولي الإسباني تياغو في الشوط الأول أمام وولفرهامبتون حيث صنع الهدف الأول لساديو ماني.

وقال كاراغر في تعليق لقناة ”سكاي سبورتس“: ”ماني هو الهداف، لكن دور تياغو في الهدف مثير للغاية، هذا لاعب لديه عيون في مؤخرة رأسه“.

وخسر ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تأخر بنقطة وحيدة فقط عن مانشستر سيتي وهذا السيناريو حدث من قبل في موسم 2018/2019.

وهذا الموسم نجح ليفربول في التتويج بلقبي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وسيكون أمام فرصة للتتويج بلقب ثالث عندما يلعب الريدز أمام ريال مدريد، يوم السبت المقبل، في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

وتمثل المباراة النهائية فرصة لليفربول ونجمه محمد صلاح للثأر من ريال مدريد الذي تغلب 3/1 على الريدز في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، في موسم 2017/2018، في كارديف.

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