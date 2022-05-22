بالملابس الداخلية.. احتفال مثير من غوارديولا بلقب الدوري الإنجليزي (فيديو)

احتقل المدرب الإسباني بيب غوارديولا بطريقة مثيرة بعد فوز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 2021/2022.

وخلع غوارديولا ملابسه وتزحلق على الأرض في غرفة خلع الملابس.

احتفال غوارديولا في غرفة خلع الملابس ، بالملابس الداخلية فقط 😀#مانشستر_سيتي #مانشستر_سيتي_استون_فيلا pic.twitter.com/Z7eoNarfBz — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 22, 2022

وتُوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثامنة في تاريخه، والخامسة في آخر 10 مواسم، ومانشستر يونايتد هو أكثر ناد تتويجا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 لقبا، مقابل 19 لقبا لليفربول، و13 لآرسنال، و9 ألقاب لإيفرتون، و8 ألقاب لمانشستر سيتي.

ونال مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية على التوالي، وهو أمر يحدث للمرة الثانية، حيث سبق أن نال مانشستر سيتي لقب البريميرليغ موسمي 2017/2018، و2018/2019، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

غوارديولا أصبح ثاني أكثر مدير فني تتويجا بالدوري الإنجليزي "٤" القاب خلف السير اليكس فيرغسون "١٣" دوري #الدوري_الانجليزي pic.twitter.com/kL4mLw7wl5 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 22, 2022

وبحسب شبكة OPTA للأرقام والإحصائيات فإن غوارديولا بات أكثر مدرب يحرز لقب الدوري في البطولات الخمس الأوروبية الكبرى بعدما توج مع مانشستر سيتي بلقبه العاشر للدوري منذ بدء مسيرته مع الأندية الكبرى بقيادة برشلونة في موسم 2008/2009.

10 – Since his first season in charge of a top-flight club in 2008-09, Pep Guardiola has won more top-flight titles across the big-five leagues in Europe (Premier League, Ligue 1, Bundesliga, Serie A, LaLiga) than any other manager (10). Unique. #PL pic.twitter.com/7lOJSWHuYV — OptaJoe (@OptaJoe) May 22, 2022

وفاز غوارديولا بعشرة ألقاب في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا (الدوري الإنجليزي والفرنسي والألماني والإيطالي والإسباني، وذلك أكثر من أي مدير فني آخر.

وحصد غوارديولا لقب الدوري الإسباني ثلاث مرات خلال أربعة مواسم قضاها في ”كامب نو“ بالإضافة إلى ذلك فاز مع العملاق الكتالوني بلقب كأس السوبر الإسباني ثلاث مرات بالإضافة إلى كأس الملك وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مرتين لكل بطولة.

وبعد ذلك تُوج مع بايرن ميونخ بلقب البوندسليغا ثلاث مرات لكن دون الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وهو ما ينقصه مع مانشستر سيتي حتى الآن.

Pep Guardiola is the first non-British manager in English football history to win four top-flight league titles. 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/mZvu6VAW3f — Squawka (@Squawka) May 22, 2022

وقالت إحصائيات ”سكواكا“ على ”تويتر“ إن غوارديولا أصبح أول مدير فني غير بريطاني في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يحرز اللقب أربع مرات.

ونال مانشستر سيتي لقبه التاسع منذ تولي غوارديولا تدريبه في 2016 ليصبح ثاني أنجح مدرب في عصر الدوري الممتاز متقدما على جوزيه مورينيو وآرسين فينغر بعد أن فاز كل منهما بثلاثة ألقاب، بينما حصد السير أليكس فيرغسون المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد 13 لقبا خلال الفترة التي قضاها مع الفريق.

وافتتح مانشستر سيتي، الموسم الحالي بالخسارة 0/1 أمام ليستر سيتي، في كأس الدرع الخيرية، وودع مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا من دور نصف النهائي، بعدما خسر 6/5 أمام ريال مدريد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

أما في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، فودع مانشستر سيتي من دور الـ16، بعدما خسر بركلات الترجيح أمام ويستهام، وفي كأس الاتحاد الإنجليزي ودع مانشستر سيتي من نصف النهائي، بعدما خسر 2/3 أمام ليفربول.