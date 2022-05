بالملابس الداخلية.. احتفال مثير من غوارديولا بلقب الدوري الإنجليزي (فيديو)

احتقل المدرب الإسباني بيب غوارديولا بطريقة مثيرة بعد فوز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 2021/2022.

وخلع غوارديولا ملابسه وتزحلق على الأرض في غرفة خلع الملابس.

وتُوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثامنة في تاريخه، والخامسة في آخر 10 مواسم، ومانشستر يونايتد هو أكثر ناد تتويجا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 لقبا، مقابل 19 لقبا لليفربول، و13 لآرسنال، و9 ألقاب لإيفرتون، و8 ألقاب لمانشستر سيتي.

ونال مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية على التوالي، وهو أمر يحدث للمرة الثانية، حيث سبق أن نال مانشستر سيتي لقب البريميرليغ موسمي 2017/2018، و2018/2019، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وبحسب شبكة OPTA للأرقام والإحصائيات فإن غوارديولا بات أكثر مدرب يحرز لقب الدوري في البطولات الخمس الأوروبية الكبرى بعدما توج مع مانشستر سيتي بلقبه العاشر للدوري منذ بدء مسيرته مع الأندية الكبرى بقيادة برشلونة في موسم 2008/2009.

10 – Since his first season in charge of a top-flight club in 2008-09, Pep Guardiola has won more top-flight titles across the big-five leagues in Europe (Premier League, Ligue 1, Bundesliga, Serie A, LaLiga) than any other manager (10). Unique. #PL pic.twitter.com/7lOJSWHuYV

— OptaJoe (@OptaJoe) May 22, 2022