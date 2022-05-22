اللقب العاشر في الدوريات الكبرى.. غوارديولا يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي بالبريميرليغ

تُوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثامنة في تاريخه بينها أربع مرات في آخر خمسة مواسم وذلك قلب تأخره بهدفين إلى فوز 3/2 على ضيفه أستون فيلا اليوم الأحد وذلك رغم فوز ليفربول ملاحقه المباشر 3/1 على وولفرهامبتون واندرارز في التوقيت ذاته.

ووجد مانشستر سيتي نفسه متأخرا بهدفين من ماتي كاش وفيليب كوتينيو بعد مرور 69 دقيقة من البداية، لكن فريق المدير الفني بيب غوارديولا انتفض بشكل لا يصدق بعد مشاركة البديل إيلكاي غوندوغان الذي قلص الفارق بضربة رأس في الدقيقة 76، ثم أدرك رودري التعادل بتسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء بعد دقيقتين، قبل أن يسجل غوندوغان الهدف الثالث من مدى قريب في الدقيقة 81.

غوارديولا أصبح ثاني أكثر مدير فني تتويجا بالدوري الإنجليزي "٤" القاب خلف السير اليكس فيرغسون "١٣" دوري #الدوري_الانجليزي pic.twitter.com/kL4mLw7wl5 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 22, 2022

وأصبح رصيد مانشستر سيتي 93 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن منافسه ليفربول الذي انتهت آماله في حصد رباعية من الألقاب هذا الموسم.

وأحرز ليفربول لقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي، وسيخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد يوم السبت المقبل.

وقالت إحصائيات OPTA إن غوارديولا بات أكثر مدرب يحرز لقب الدوري في البطولات الخمس الأوروبية الكبرى بعدما توج مع مانشستر سيتي بلقبه العاشر للدوري منذ بدء مسيرته مع الأندية الكبرى بقيادة برشلونة في موسم 2008/2009.

10 – Since his first season in charge of a top-flight club in 2008-09, Pep Guardiola has won more top-flight titles across the big-five leagues in Europe (Premier League, Ligue 1, Bundesliga, Serie A, LaLiga) than any other manager (10). Unique. #PL pic.twitter.com/7lOJSWHuYV — OptaJoe (@OptaJoe) May 22, 2022

وفاز غوارديولا بعشرة ألقاب في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا (الدوري الإنجليزي والفرنسي والألماني والإيطالي والإسباني، وذلك أكثر من أي مدير فني آخر.

وحصد غوارديولا لقب الدوري الإسباني ثلاث مرات خلال أربعة مواسم قضاها في ”كامب نو“ بالإضافة إلى ذلك فاز مع العملاق الكتالوني بلقب كأس السوبر الإسباني ثلاث مرات بالإضافة إلى كأس الملك وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مرتين لكل بطولة.

وبعد ذلك توج مع بايرن ميونخ بلقب البوندسليغا ثلاث مرات لكن دون الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وهو ما ينقصه مع مانشستر سيتي حتى الآن.

Pep Guardiola is the first non-British manager in English football history to win four top-flight league titles. 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/mZvu6VAW3f — Squawka (@Squawka) May 22, 2022

وقالت إحصائيات ”سكواكا“ على ”تويتر“ إن غوارديولا أصبح أول مدير فني غير بريطاني في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يحرز اللقب أربع مرات.

ونال مانشستر سيتي لقبه التاسع منذ تولي غوارديولا تدريبه في 2016 ليصبح ثاني أنجح مدرب في عصر الدوري الممتاز متقدما على جوزيه مورينيو وآرسين فينغر بعد أن فاز كل منهما بثلاثة ألقاب، بينما حصد السير أليكس فيرغسون المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد 13 لقبا خلال الفترة التي قضاها مع الفريق.