اللقب العاشر في الدوريات الكبرى.. غوارديولا يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي بالبريميرليغ

تُوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثامنة في تاريخه بينها أربع مرات في آخر خمسة مواسم وذلك قلب تأخره بهدفين إلى فوز 3/2 على ضيفه أستون فيلا اليوم الأحد وذلك رغم فوز ليفربول ملاحقه المباشر 3/1 على وولفرهامبتون واندرارز في التوقيت ذاته.

ووجد مانشستر سيتي نفسه متأخرا بهدفين من ماتي كاش وفيليب كوتينيو بعد مرور 69 دقيقة من البداية، لكن فريق المدير الفني بيب غوارديولا انتفض بشكل لا يصدق بعد مشاركة البديل إيلكاي غوندوغان الذي قلص الفارق بضربة رأس في الدقيقة 76، ثم أدرك رودري التعادل بتسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء بعد دقيقتين، قبل أن يسجل غوندوغان الهدف الثالث من مدى قريب في الدقيقة 81.

وأصبح رصيد مانشستر سيتي 93 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن منافسه ليفربول الذي انتهت آماله في حصد رباعية من الألقاب هذا الموسم.

وأحرز ليفربول لقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي، وسيخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد يوم السبت المقبل.

وقالت إحصائيات OPTA إن غوارديولا بات أكثر مدرب يحرز لقب الدوري في البطولات الخمس الأوروبية الكبرى بعدما توج مع مانشستر سيتي بلقبه العاشر للدوري منذ بدء مسيرته مع الأندية الكبرى بقيادة برشلونة في موسم 2008/2009.

10 – Since his first season in charge of a top-flight club in 2008-09, Pep Guardiola has won more top-flight titles across the big-five leagues in Europe (Premier League, Ligue 1, Bundesliga, Serie A, LaLiga) than any other manager (10). Unique. #PL pic.twitter.com/7lOJSWHuYV

— OptaJoe (@OptaJoe) May 22, 2022