رياض محرز يعادل رقم دروغبا كأكثر الأفارقة تتويجًا بالدوري الإنجليزي

عادل النجم الدولي الجزائري رياض محرز، رقم الإيفواري ديديه دروغبا، كأثر اللاعبين الأفارقة، تتويجًا بلقب الدوري الانجليزي الممتاز.

وتُوج رياض محرز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة في تاريخه، عقب فوز مانشستر سيتي على ضيفه أستون فيلا على ملعب الاتحاد بثلاثية كاملة مقابل هدفين في الجولة الـ 38 والأخيرة من البريمرليغ.

ونجح محرز بمعادلة رقم دروغبا، الذي تويج بأربعة ألقاب للدوري الإنجليزي مع تشيلسي.

وحقق محرز 3 ألقاب للبريمرليغ بقميص السيتي مواسم 2018-2019، 2020-2021 و2021-2022.

كما سبق للنجم الجزائري التتويج خلال لعبه بقميص ليستر سيتي بالدوري الانجليزي الممتاز موسم 2015-2016 في موسم تاريخي.

رياض محرز نجم #مانشستر_سيتي يعادل الرقم القياسي لأكبر عدد من الألقاب للاعب أفريقي في الدوري الانجليزي الممتاز المسجل بإسم ديدييه دروغبا برصيد 4 ألقاب.#مانشستر_سيتي_استون_فيلا pic.twitter.com/NJREU8WJFy — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 22, 2022

وتوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأحد، بفوزه المثير على أستون فيلا بثلاثة أهداف لاثنين، في الجولة الختامية من ”البريميرليغ“.

وتخلف سيتي بهدفين لأستون فيلا حملا توقيع كل من، ماتي كاش، والبرازيلي فيليب كوتينيو، في الدقيقتين 37 و69، قبل أن يقلب فريق غوارديولا النتيجة بثلاثة أهداف مُتتالية سجلها الألماني إلكاي غوندوغان (هدفين)، والإسباني رودريغو هيرنانديز، في الدقائق 76، 78، 81.

ونال سيتي لقبه الثاني تواليًا، والثامن في تاريخه بعد أن انفرد بالصدارة برصيد 93 نقطة متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الذي لم يكفه الفوز على وولفرهامبتون بثلاثة أهداف لواحد.