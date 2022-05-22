حزن محمد صلاح أثناء استلام جائزة هداف الدوري الإنجليزي (فيديو)

سيطرت ملامح الحزن على النجم المصري محمد صلاح خلال تسلمه جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 2021/2022، اليوم الأحد.

وكان محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 هدفا قبل الجولة الختامية، لكن الكوري الجنوبي هيونغ مين سون لاعب توتنهام سجل هدفين في مباراة السبيريز مع نوريتش سيتي.

لكن محمد صلاح شارك بديلا في تقدم ليفربول 3/1 على وولفرهامبتون لينهي الموسم في الصدارة مع سون ولكل منهما 23 هدفا.

وخلال تسلمه جائزة هداف الدوري الإنجليزي بدت ملامح الحزن على محمد صلاح الذي كان يحلم بفوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن مانشستر سيتي قلب تأخره 0/2 إلى فوز درامي بنتيجة 3/2 على أستون فيلا ليحتفظ باللقب للمرة الثانية على التوالي.

وحصل محمد صلاح على جائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة، إذ سبق أن حصل على الجائزة في موسم 2017/2018، بعدما سجل 32 هدفا، وموسم 2018/2019 وسجل فيه 22 هدفا مناصفة مع ساديو ماني، وبيير-إيميريك أوباميانغ.

محمد صلاح يستلم جائزته بوجه شاحب وحزين💔 بعد خسارة لقب #الدوري_الانجليزي. هداف الدوري الإنجليزي بالشراكة مع سون

أكثر من صنع أهدافًا #ليفًربول_ولفرهامبتًون #ليفربول pic.twitter.com/C2zuonx7Z8 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 22, 2022

وسبق أن قاد محمد صلاح ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2019/2020، ومنذ انتقاله إلى ليفربول صيف عام 2017 من روما الإيطالي بات الريدز منافسا شرسا لمانشستر سيتي.

وخسر ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تأخر بنقطة وحيدة فقط عن مانشستر سيتي وهذا السيناريو حدث من قبل في موسم 2018/2019.

والموسم الحالي حصل محمد صلاح، الذي سيتم 30 عاما في يونيو المقبل، على لقبي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي، وسيكون النجم المصري أمام فرصة للتتويج بلقب ثالث عندما يلعب الريدز أمام ريال مدريد يوم السبت المقبل في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

وخلال الموسم الحالي سجل محمد صلاح 23 هدفا وصنع 14 في 34 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أكثر من سجل وصنع أهدفا في البريميرليغ، وعلى مستوى الموسم سجل 31 هدفا وصنع 16 في 50 مباراة.

ومع ليفربول نال محمد صلاح لقبا في دوري أبطال أوروبا ولقبا في كأس العالم للأندية ولقبا في كأس السوبر الأوروبي ولقبا في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقبا في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ولقبا في كأس الاتحاد الإنجليزي.

يشار إلى أن عقد محمد صلاح مع ليفربول ينتهي في يونيو 2023 وحتى الآن لم يتوصل الطرفين لاتفاق على التجديد.