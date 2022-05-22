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رياضة

غوارديولا ينهمر في البكاء بعد فوز مانشستر سيتي الدرامي بالدوري الإنجليزي (فيديو)
تاريخ النشر: 22 مايو 2022 17:12 GMT
تاريخ التحديث: 22 مايو 2022 18:00 GMT

غوارديولا ينهمر في البكاء بعد فوز مانشستر سيتي الدرامي بالدوري الإنجليزي (فيديو)

أصبح رصيد سيتي 93 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن غريمه ليفربول الذي انتهت آماله في حصد رباعية من الألقاب هذا الموسم.

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أجهش الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بالبكاء، عقب صافرة نهاية مباراة فريقه أمام أستون فيلا وفوزه بلقب الدوري الإنجليزي.

وتوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الرابعة في خمسة مواسم بعدما انتفض بشكل مذهل وفاز 3-2 على أستون فيلا بفضل ثلاثة أهداف في ست دقائق على إستاد الاتحاد اليوم الأحد.

 

والتقطت كاميرا المباراة غوارديولا الذي لم يستطع تمالك دموعه بعد الفوز المثير على أستون فيلا وتمكنه من تحقيق لقب البريميرليغ.

وانهمرت دموغ غوارديولا بشدة بعد الفوز الدرامي الذي أعاد لقب الدوري إلى أحضانه بعد أن كان قاب قوسين من خسارته.

ووجد سيتي نفسه متأخرا بهدفين من ماتي كاش وفيليب كوتينيو بعد مرور 69 دقيقة من البداية، لكن فريق المدرب بيب غوارديولا انتفض بشكل لا يصدق بعد مشاركة البديل إيلكاي غندوغان.

وقلص غندوغان الفارق بضربة رأس في الدقيقة 76، ثم أدرك رودري التعادل بتسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء بعد دقيقتين، قبل أن يسجل غندوغان الهدف الثالث من مدى قريب في الدقيقة 81.

 

وأصبح رصيد سيتي 93 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن غريمه ليفربول الذي انتهت آماله في حصد رباعية من الألقاب هذا الموسم.

وأحرز ليفربول لقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي، وسيخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد يوم السبت المقبل.

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