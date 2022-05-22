غوارديولا ينهمر في البكاء بعد فوز مانشستر سيتي الدرامي بالدوري الإنجليزي (فيديو)

أجهش الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بالبكاء، عقب صافرة نهاية مباراة فريقه أمام أستون فيلا وفوزه بلقب الدوري الإنجليزي.

وتوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الرابعة في خمسة مواسم بعدما انتفض بشكل مذهل وفاز 3-2 على أستون فيلا بفضل ثلاثة أهداف في ست دقائق على إستاد الاتحاد اليوم الأحد.

لحظات لا توصف، فرحة وضحك ثم بكاء، بيب غوارديولا بطل #الدوري_الانجليزي المنار كما ام تراه من قبل 💥#مانشستر_سيتي #مانشستر_سيتي_استون_فيلا pic.twitter.com/iaBJtJ7aHb — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 22, 2022

والتقطت كاميرا المباراة غوارديولا الذي لم يستطع تمالك دموعه بعد الفوز المثير على أستون فيلا وتمكنه من تحقيق لقب البريميرليغ.

وانهمرت دموغ غوارديولا بشدة بعد الفوز الدرامي الذي أعاد لقب الدوري إلى أحضانه بعد أن كان قاب قوسين من خسارته.

ووجد سيتي نفسه متأخرا بهدفين من ماتي كاش وفيليب كوتينيو بعد مرور 69 دقيقة من البداية، لكن فريق المدرب بيب غوارديولا انتفض بشكل لا يصدق بعد مشاركة البديل إيلكاي غندوغان.

وقلص غندوغان الفارق بضربة رأس في الدقيقة 76، ثم أدرك رودري التعادل بتسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء بعد دقيقتين، قبل أن يسجل غندوغان الهدف الثالث من مدى قريب في الدقيقة 81.

بكاء غوارديولا بعد تتويجه مع #مانشستر_سيتي بالدوري الإنجليزي هذا الموسم #الدوري_الانجليزي pic.twitter.com/rXSyNgAHk4 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 22, 2022

وأصبح رصيد سيتي 93 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن غريمه ليفربول الذي انتهت آماله في حصد رباعية من الألقاب هذا الموسم.

وأحرز ليفربول لقبي كأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي، وسيخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد يوم السبت المقبل.