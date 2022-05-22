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رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي: هيونغ مين سون يتعادل مع محمد صلاح
تاريخ النشر: 22 مايو 2022 16:38 GMT
تاريخ التحديث: 22 مايو 2022 17:45 GMT

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي: هيونغ مين سون يتعادل مع محمد صلاح

سجل الكوري الجنوبي هيونغ مين سون مهاجم توتنهام هدفين في مباراة السبيرز أمام نوريتش سيتي ليتعادل في الترتيب على النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول. وجاء هدف

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

سجل الكوري الجنوبي هيونغ مين سون مهاجم توتنهام هدفين في مباراة السبيرز أمام نوريتش سيتي ليتعادل في الترتيب على النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول.

وجاء هدف هيونغ مين سون في الدقيقة 70، ليتقدم توتنهام 4/0 على نوريتش سيتي في الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يعود سون ويسجل الهدف الخامس لتوتنهام والثاني له في الدقيقة 76.

وسجل محمد صلاح هدفا في مباراة ليفربول مع وولفرهامبتون.

ورفع سون رصيده إلى 23 هدفا في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي مع النجم المصري محمد صلاح.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز:

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