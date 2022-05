الألعاب النارية كادت تشعل حريقا بحافلة نادي ليفربول (صورة)

كادت الألعاب النارية تشعل حريقا في حافلة لاعبي ليفربول قبل مواجهة الفريق الحاسمة أمام وولفرهامبتون في الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأظهرت صورة حريقا صغيرا على سطح حافلة لاعبي ليفربول خلال توجهها إلى الملعب، حيث واجهت حشدا كبيرا من مشجعي الفريق الذين يحلمون بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

Liverpool are on fire heading into this game.

Quite literally. 😳 pic.twitter.com/uJFaEZpCgW

