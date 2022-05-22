الألعاب النارية كادت تشعل حريقا بحافلة نادي ليفربول (صورة)

كادت الألعاب النارية تشعل حريقا في حافلة لاعبي ليفربول قبل مواجهة الفريق الحاسمة أمام وولفرهامبتون في الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأظهرت صورة حريقا صغيرا على سطح حافلة لاعبي ليفربول خلال توجهها إلى الملعب، حيث واجهت حشدا كبيرا من مشجعي الفريق الذين يحلمون بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

Liverpool are on fire heading into this game. Quite literally. 😳 pic.twitter.com/uJFaEZpCgW — Squawka News (@SquawkaNews) May 22, 2022

ويستضيف ليفربول منافسه وولفرهامبتون على ملعب أنفيلد، في حين يستضيف مانشستر سيتي منافسه أستون فيلا على ملعب الاتحاد.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 90 نقطة بقيادة مديره الفني الإسباني بيب غوارديولا.

وحقق مانشستر سيتي 28 فوزا وتعادل 6 مرات وتلقى 3 هزائم، وسجل 96 هدفا واستقبل 24 هدفا، وهو صاحب أقوى دفاع وهجوم.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 89 نقطة بقيادة مديره الفني الألماني يورغن كلوب.

وحقق ليفربول 27 فوزا وتعادل 8 مرات وتلقى هزيمتين، وسجل 91 هدفا واستقبل 25 هدفا.

وصول حافلة #ليفربول قبل مباراة ولفارهامبتون الحاسمة ، محمد صلاح وفان دايك خارج التشكيل الأساسي في المباراة.#ليفربول_وولفرهامبتون pic.twitter.com/JB8E1HaoGE — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 22, 2022

وتشير لوائح الدوري الإنجليزي إلى الاحتكام لقاعدة فارق الأهداف حين التساوي في عدد النقاط بين فريقين أو أكثر، ثم قاعدة الأكثر تسجيلا للأهداف ثم المواجهات المباشرة.

ويعني فوز السيتي على أستون فيلا تتويجه بلقب الدوري للمرة الثامنة في تاريخه، والثانية على التوالي بغض النظر عن نتيجة مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون.

وفي حالة تعادل السيتي مع أستون فيلا فإن السيتي يصل للنقطة 91 ويتوج باللقب حال تعادل أو هزيمة ليفربول، بينما يتوج ليفربول للمرة الـ20 في تاريخه إذا حقق الفوز مع تعادل أو خسارة السيتي.

وفي حالة تعادل ليفربول وهزيمة السيتي فالأخير يتوج حال كانت الهزيمة أقل من 6 أهداف، ولكن ليفربول يتوج باللقب حال خسارة السيتي بفارق 7 أهداف، خاصة أن فارق الأهداف لصالح السيتي برصيد 6 أهداف بخلاف تفوقه في تسجيل الأهداف.