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رياضة

رسميًا.. مانشستر سيتي بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثامنة في تاريخه
تاريخ النشر: 22 مايو 2022 16:55 GMT
تاريخ التحديث: 22 مايو 2022 17:40 GMT

رسميًا.. مانشستر سيتي بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثامنة في تاريخه

تُوج نادي مانشستر سيتي بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021/2022، اليوم الأحد. وجاء تتويج مانشستر سيتي باللقب بعد الفوز الذي حققه على ضيفه أستون

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

تُوج نادي مانشستر سيتي بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021/2022، اليوم الأحد.

وجاء تتويج مانشستر سيتي باللقب بعد الفوز الذي حققه على ضيفه أستون فيلا، بنتيجة 3/2 على ملعب الاتحاد في الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي.

ورفع الفوز رصيد مانشستر سيتي إلى 93 نقطة من 38 مباراة، وحقق الفريق الفوز 29 مرة، وتعادل 6 مرات، وخسر في 3 مناسبات.

وتُوج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثامنة في تاريخه، والخامسة في آخر 10 مواسم، ومانشستر يونايتد هو أكثر نادٍ تتويجًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 20 لقبًا، مقابل 19 لقبًا لليفربول، و13 لآرسنال، و9 ألقاب لإيفرتون، و8 ألقاب لمانشستر سيتي.

ونال مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية على التوالي، وهو أمر يحدث للمرة الثانية، حيث سبق أن نال مانشستر سيتي لقب البريميرليغ موسمي 2017/2018، و2018/2019، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وافتتح مانشستر سيتي، الموسم الحالي بالخسارة 0/1 أمام ليستر سيتي، في كأس الدرع الخيرية.

وودّع مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا من دور نصف النهائي، بعدما خسر 6/5 أمام ريال مدريد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

أما في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، فودّع مانشستر سيتي من دور الـ16، بعدما خسر بركلات الترجيح أمام ويستهام.

وفي كأس الاتحاد الإنجليزي ودّع مانشستر سيتي من نصف النهائي، بعدما خسر 2/3 أمام ليفربول.

ليفربول يهزم وولفرهامبتون 
وحقق ليفربول الفوز على ضيفه وولفرهامبتون 3/1، على ملعب أنفيلد.

وافتتح بيدرو نيتو التسجيل لوولفرهامبتون في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعادل ساديو ماني لليفربول في الدقيقة 24، ثم سجل النجم المصري محمد صلاح هدف التقدم للريدز في الدقيقة 84، ووقع أندي روبرتسون هدف فوز ليفربول في الدقيقة 89.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول مع ريال مدريد، يوم السبت المقبل، في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للموسم 2021/2022 على ملعب ملعب فرنسا في باريس.

وبعد أن نال ليفربول لقبي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وكأس الاتحاد الإنجليزي، يأمل في الفوز على ريال مدريد، والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السابعة في التاريخ، ليتعادل مع ميلان ثاني أكثر نادٍ تتويجًا باللقب.

في المقابل نال ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا 13 مرة وهو أكثر نادٍ تتويجًا بالمسابقة.

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