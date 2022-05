الإصابة تبعد كريستيانو رونالدو عن مباراة مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس

ذكرت تقارير بريطانية اليوم السبت أن كريستيانو رونالدو سيغيب عن مانشستر يونايتد أمام كريستال بالاس في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد بسبب إصابة في الفخذ.

ورفض يونايتد التعليق على الأمر بعد سؤال من رويترز.

ويتصدر رونالدو، الذي غاب عن مباريات في يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار بسبب مشاكل في الفخذ، قائمة هدافي يونايتد هذا الموسم برصيد 24 هدفا في جميع المسابقات.

ويحتل يونايتد المركز السادس في الدوري برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن وست هام يونايتد صاحب المركز السابع، ويحتاج إلى الفوز على بالاس ليضمن مكانه في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وستكون مباراة الأحد الأخيرة ليونايتد بقيادة رالف رانجنيك كمدرب مؤقت، مع تعيين إريك تن هاغ لقيادة الفريق في الموسم الجديد.

وغاب رونالدو عن مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي في وقت سابق هذا الموسم بمشكلة مماثلة ، ومن المتوقع الآن أن يغيب عن الملاعب في آخر مباراة لفريقه في موسم 2021-22.

Cristiano Ronaldo ‘OUT of Man Utd’s final game of season as he withdraws from Crystal Palace clash with injury’ https://t.co/ULEFBVBein

— The Sun – Man Utd (@SunManUtd) May 21, 2022