رسميا.. دي بروين يحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن حصول البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2021/2022.

وأعلن موقع الدوري الإنجليزي الرسمي حصول دي بروين على الجائزة للمرة الثانية في مسيرته بعد موسم 2019-2020.

وتوج دي بروين بالجائزة بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت بالإضافة لآراء لجنة الحكماء بالدوري الإنجليزي وقائدي الـ20 فريقا.

وتفوق اللاعب البلجيكي في سباق الفوز بالجائزة على كل من محمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد من ليفربول، سون هيونغ مين من توتنام.

هذا بالإضافة لجيمس وارد براوس من ساوثهامبتون، وبوكايو ساكا من آرسنال، وجارود بوين من وستهام، وأخيرا زميله في مانشستر سيتي جواو كانسيلو.

وأصبحت هذه هي ثاني مرة يقتنص دي بروين الجائزة ليتعادل مع تيري هنري من آرسنال، ونيمانيا فيديتش وكريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد.

رسميًا.. كيفين دي بروين أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي باختيار رابطة الأندية متفوقا على محمد صلاح. pic.twitter.com/1Uvw3P3h2a — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 21, 2022

ولعب دي بروين 29 مباراة في الدوري الإنجليزي، سجل خلالها 15 هدفا وصنع 7 أهداف لزملائه، كما صنع 15 فرصة محققة أكثر من أي لاعب آخر في الفريق.

ويحتل فريق مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 90 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول برصيد 89 نقطة، ويحتاج ”السيتيزنز“ للفوز على ”الفيلانز“ للتتويج باللقب للموسم الثاني على التوالي، بصرف النظر عن نتيجة الريدز أمام وولفرهامبتون.

اختيار فيل فودين أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي للعام الثاني على التوالي https://t.co/56zRKAGsWM pic.twitter.com/5dzSTKPNdI — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 21, 2022

فودين

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قد أعلنت، اليوم السبت، فوز فيل فودين لاعب وسط مانشستر سيتي، وللعام الثاني على التوالي، بلقب أفضل لاعب صاعد في البطولة هذا العام.

وفي السباق على الجائزة تفوق فودين على سبعة لاعبين آخرين، من بينهم ترينت ألكسندر-أرنولد وديكلان رايس وبوكايو ساكا، بعد حصوله على العدد الأكبر من الأصوات من الجمهور والرابطة.

وقال فودين بعد الفوز باللقب: ”فخور جدا بفوزي بالجائزة للمرة الثانية على التوالي. يوجد الكثير من اللاعبين الشبان الموهوبين في الدوري الإنجليزي الممتاز ويشرفني كثيرا الفوز بالجائزة من جديد“.

وأحرز فودين (21 عاما) تسعة أهداف وهيأ خمس فرص للتهديف في 27 مباراة في الدوري مع فريق المدرب بيب غوارديولا، هذا الموسم.

وسيكون بوسع سيتي الفوز بلقب الدوري الممتاز للمرة الرابعة في خمسة أعوام إذا فاز على ضيفه أستون فيلا، غدا الأحد.